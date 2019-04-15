Okulların %70’inde kütüphane yok

Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, “Okullarımızın yaklaşık yüzde 70’inde kütüphane bulunmuyor” dedi.

Herkese Kitap Vakfı’nın başlattığı Kitap Hediye Günü, her yıl Nisan ayının üçüncü pazarı kutlanıyor. Herkese Kitap Vakfı, 21 Nisan’da tüm kitapseverleri tanımadığı birine kitap hediye etmeye davet ediyor. Kitap Hediye Etme günü ile alakalı konuşan Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, Türkiye’nin çocuklarına kitap hediye etme alışkanlığı olan 180 ülke arasında 140’ıncı sırada yer aldığını belirterek, “Kitap en değerli hediyedir. Kitap okumak insanın zihnini, ruhunu ve vicdanını geliştiren en önemli alışkanlıktır. Ancak yapılan araştırmalar ‘Ders kitabı dışında hiç kitap okumuyorum’ diyenlerin oranının yüzde 39 olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca okullarımızın yaklaşık yüzde 70’inde kütüphane bulunmuyor. İşte tam da bu yüzden çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırmalıyız. Bu nedenle Kitap Hediye Günü’nde herkesi kitap hediye etmeye davet ediyoruz” dedi.

KİTAP HEDİYE EDİN

Herkese Kitap Vakfı’nın başlattığı Kitap Hediye Günü’nün bu yıl 4’üncüsü kutlanıyor. Türkiye’de kitap okumayı sevdirmek, yaygınlaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine kitap iletmek için çalışmalar yapan Herkese Kitap Vakfı, 21 Nisan’da tüm kitapseverleri tanımadığı birine kitap hediye etmeye çağırıyor. Her yıl Nisan ayının üçüncü pazarı kutlanan “Kitap Hediye Günü” için, bu yıl “Tanımadığınız Birine Kitap Hediye Edin” temasını kullanan Herkese Kitap Vakfı, bu güne özel etkinliklerle daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor.