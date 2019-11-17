Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından Arnavutluk’un başşehri Tiran’da, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Hz. Muhammed (asm) ve Aile” konulu program düzenlendi.

Ülkedeki Türk kurumlarından temsilcileri, dernek yetkilileri, vatandaşlar ve çok sayıda dâvetlinin katıldığı program, İstanbul Şişli Camii imamı Ali Derman’ın Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başladı. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Nur Akdoğan da programın amacının Hz. Muhammed’in (asm) hayatını anlatmak ve hatırlatmak olduğunu söyledi. Akdoğan, “Biz Efendimizi (asm) kendimize örnek almakla yükümlüyüz” diye konuştu. Tiran Din Hizmetleri Müşaviri Bekir Yanılmaz da Hz. Muhammed’in (asm) İslâm’ı ve Kur’ân’ı anlamadaki önemine işaret ederek “Peygamber Efendimiz (asm) bizim için her şey. Peygamberimiz (asm) olmadan biz bu dini yaşayamazdık. Peygamberimiz (asm) olmadan Kur’ân’ı anlayamazdık. Peygamberimiz (asm) olmadan namaz kılamazsınız, Kur’ân’da tarifi yok. Oruç tutamazsınız, zekât veremezsiniz, hacca gidemezsiniz. Dolayısıyla biz Peygamberimiz (asm) olmadan dinimizi yaşayamayız.” ifadelerini kullandı. AA

Okunma Sayısı: 81

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.