Ramazan iftarı UNESCO listesinde

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Ramazan ayının iftar yemeklerini, Somut Olmayan Kültürel Miras listesine dahil etti.

UNESCO’dan yapılan açıklamada, Ramazan ayında gün batımında, ezan okunduktan sonra yenilen iftar yemeğinin, “aile ve topluluk bağlarının güçlendirilmesi, yardımlaşma, dayanışma ve sosyal iletişimi teşvik ettiğine” işaret edildi. “Sosyokültürel bir gelenek” olarak iftar yemeğinin listeye dahil edilmesi için Türkiye, İran, Azerbaycan ve Özbekistan ortak başvuruda bulunmuştu. DW Türkçe’nin aktardığına göre, UNESCO’nun açıklamasında, “her yaş, cinsiyet ve arka plandan insanın oruç tuttuğu ve iftarın orucun getirdiği zorlukların geride bırakıldığı bir an olduğu, akşam ezanının ardından dualar okuma, müzik, hikayeler anlatma, oyun oynama, geleneksel ve yerel yemeklerin hazırlanması ve servis edilmesi gibi etkinliklerde bulunulduğu” belirtildi. Haber Merkezi

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