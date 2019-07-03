Reklâm harcaması kitap harcamasının 6 katı

Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) ‘Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 Raporu’ yayımlandı.

R Raporda, vakıf üniversitelerinin reklâm tanıtım giderleri ile Ar-Ge ve kütüphane harcamaları da karşılaştırıldı. Buna göre, vakıf üniversitelerince 2016- 2017 eğitim ve öğretim döneminde reklâm ile tanıtım için toplam 194 milyon 823 bin 441 lira harcandı. 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde ise bu harcama kalemi, yüzde 12,7 artarak, 219 milyon 476 bin 023 liraya ulaştı. Tanıtım ve reklâm harcamalarının ortancası, 1 milyon 966 bin 75 lira olarak hesaplanırken, bu rakamın kütüphaneye yapılan harcamaların ortancası ile kıyaslandığında yaklaşık 6 katı olduğunun görüldüğü kaydedildi. Rapora göre, 2016- 2017 eğitim ve öğretim dönemi için 67 vakıf yükseköğretim kurumu olağan denetime tabi tutulurken, 306 yaptırım uygulandı. Bu sayı 2017- 2018 döneminde 69 kurum için 438 yaptırım olarak gerçekleşti. Tüm süreçlerin sonunda uygulanan yaptırımların çoğunun ‘uyarma’ ve ‘düzeltme istenmesi’ olduğu kaydedildi.