Risale-i Nurlar’ı sergileyen tek stand: Yeni Asya

Kayseri 4. Kitap Fuarı yoğun katılımıyla devam ediyor. 3-12 Aralık tarihleri arasında sürecek olan fuarda yazarımız İslâm Yaşar kitaplarını imzalayacak.

200 yayınevi arasından Risale-i Nurlar’ı sergileyen tek stand olan Yeni Asya bütün dikkatleri üzerinde topladı. Maneviyatın ve tarihin önemli merkezlerinden olan Kayseri’de açılan 4. Kitap Fuarının açılış merasiminde bulunan Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Eren şunları ifade etti: “Fuarda temsil edilen 200 yayıncı kuruluşun içinde bulunan Yeni Asya standının Risale-i Nurlar’ı sergileyen, iftihara vesile olan tek yayın kuruluşu olarak önemli bir sorumluluğu yerine getirdiğini bizzat yaşayarak gördük. Bu münasebetle yol güzergâhımızda görüştüğümüz kardeşlerimizin selâm ve muhabbetlerini size iletiyor, sağlık, mutluluk ve saadetler diliyorum.” İstanbul - Lütfiye Kef Özdemir



Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.