Samsun Fuarı’ndayız

Yeni Asya Neşriyat bütün kitapseverleri yarın Samsun’da açılacak olan Karadeniz 6. Kitap Fuarı’na bekliyor.

Pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanın bulunduğu ve kitapseverlerin buluşma noktası olan fuarlar devam ediyor. TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, birçok kurum ve kuruluşun desteği ile hazırlanan Karadeniz 6. Kitap Fuarı Samsun’da 15-23 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 300 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılacağı Karadeniz Kitap Fuar’ında Yeni Asya Neşriyat da yer alacak.

Yazarlarımız okurlarıyla buluşacak

Dokuz gün boyunca panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk faaliyetleri gibi çeşitli faaliyetlerin gerçekleşeceği fuarda yazarlarımız okuyucularını bekliyor olacak. Fuara Samsun ve çevre illerden başta öğrenciler olmak üzere yoğun bir katılım bekleniyor. Girişin ücretsiz olduğu fuar her gün 10.00-19.30, kapanış günü olan 23 Şubat tarihinde ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Samsun - Yeni Asya