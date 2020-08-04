Terapistin Terapisi (Sıra dışı metaforlarla terapi öyküleri)

Hazreti Ali’nin (ra) şu sözleriyle başlar kitaba yazar.

“İlâcın sende, ama bilmiyorsun sen.

Derdin kendinden, ama görmüyorsun sen.

Harfleriyle gizlinin apaçık olduğu

Kitab-ı mübînsin sen.

Küçük bir cisim sanıyorsun kendini.

Oysa sende dürülü en büyük âlem.

Kendinden başkasına ihtiyacın yok senin.

Bir düşünsen nefs üstünde, ama düşünemezsin sen.”

Ve sonra devam eder yazar anlatmaya. Bizim hemen yakınımızda olan devâları, bugün “modern” kavramıyla uzaklarda arayışımızı. Ve maalesef ki bulamayışlarımızı... Hüsranlarımızı... Daralmışlıklarımızı.

Yazar Uzman Doktor Kenan Taştan, Tıp Fakültesinden sonra “aile hekimliği uzmanı” olarak göreve başlar. Bu süreçte tanıdığı Risale-i Nurlar’ın hayatına ve bakış açısına neler kattığını anlatır kitabın ilk girişinde. Ve bu Nurlu bakış açısıyla günümüz insanının problemlerine devalar sunmaya gayrettedir. Kaynak olarak ise hep Kur’ân, Sünnet ve Risale-i Nur’u gösterir.

Ergen psikolojisinden, aile içi iletişime, çocuk kaybındaki yas sürecindeki hâlete, evlilikte yaşanan problemlere, mutluluk arayışına, anne ve baba tutumuna, hayattaki önceliklerimize, modern psikolojinin kendi içinde çelişen handikaplarına ve daha bir çok konuya değinmektedir bu kitapta Uzm. Dr. Kenan Taştan. Elbette hoş bir üslûp, samimî bir ifade ve yer yer nüktelerle.

Yeni Asya Neşriyat'tan çıkan “Terapistin Terapisi” kitabını bir çırpıda okuyacak ve bu kitabın size kattığı tebessüm hâliyle, tekrar tekrar okumak isteyeceksiniz.

O hâlde sizi kitapla baş başa bırakalım.

İstifadeli okumalar...

GÜLNUR TERCAN

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