Türkiye’de ilk: Askıda kitap kampanyası

pttkitap.net sitesi, “Kitaba ulaşamayan kimse, özellikle de gençlerimiz kalmasın” diyerek Askıda Kitap kampanyası başlattı.

Türkiye kitap dayanışması çeşitlenerek sürüyor. pttkitap.net, başta öğrenciler olmak üzere kitaba ihtiyaç duyan yurttaşlar için Askıda Kitap kampanyasını başlatıyor. Türkiye’de ilk olan Askıda Kitap projesi, pttkitap.net internet sitesi üzerinden yürütülecek. Kampanya kapsamında kitap almak için başvurular ise destek@pttkitap.net e-mail üzerinden yapılacak. Kampanyaya destek olanlar ve kampanyadan yararlanmak isteyenler pttkitap.net sitesi üzerinden ASKIDA KİTAP sayfası üzerinden kitap bağışında bulunabilecekler.

Alan el, veren eli görmeyecek

pttkitap.net sitesi üzerinden şu açıklama yapıldı, “Bir toplumun çağdaş medeniyetlerin seviyesine çıkmasının tek şartının okumak olduğunu biliyoruz, “Kitaba ulaşamayan kimse, özellikle de gençlerimiz kalmasın diye Askıda Kitap kampanyasını başlatıyoruz. Yine alan el, veren eli görmeyecek” pttkitap.net üzerinden bize Kitap ihtiyacı olan okullar bizden öğrencileri ve/veya kütüphaneleri için ücretsiz kitap talep ediyorlar. Askıda kitap uygulaması altında biriken tutarlar karşılığında okullarımıza ya da imkânı olmayan öğrencilere kitap göndereceğiz. Minimum tutar 20 TL olup,20 TL’yi 12 ay taksite kadar bölebilirsiniz. daha fazla bağışta bulunmak isteyenler adedi daha fazla alarak katkıda bulunabilirler ve kolaylıkla değiştirebilirler.”