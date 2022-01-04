İpekyolu Belediyesi’nin Sanat Galerisinde “Mekke’nin Fethi, GÜLİSTAN, Geleneksel Sanat Sergisinde, Vanlı Ressam Hüseyin Ayça’nın kaleminden Bediüzzaman Said NursÎ Hazretlerinin ikamet ettiği Nur Menzilleri de sanat severlerin beğenisine sunuluyor.

İpekyolu Belediyesinin Sanat Galerisinde “Mekkenin Fethi, GÜLİSTAN, Geleneksel Sanat Sergisinde, Vanlı Ressam, Hüseyin Ayça’nın kaleminden Büyük İslam Alimi - Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ikamet ettiği Nur Menzilleri’de sanat severlerin beğenisine sunuluyor.

Serginin açılışını Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın yaptı. Ressam Hüseyin Ayça, “1970’li yıllardan beri resim yapıyorum. 2001 yılında Yeni Asya Gazetesi Karikatüristlerinden İbrahim Özdabak’in teşvikleri ile ‘Nur Menzilleri’ni çizmeye başladım. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin ikamet ettiği menzillerini o günden bugüne severek çiziyorum. Bediüzzaman Said Nursî’nin dedem ile birlikte hatıraları var. Dedem Telli Koç, Üstad ile esarette kalmış. En fazla duygulandığım bu hatırası. Kosturma’dan firar ederken kaldığı Tatar Camii onu çizerken çok duygulandım. Bu tablo arşivimde duruyor. Sergiye yoğun bir ilgi var. Bundan sonra da inşallah farklı menzilleri çizeceğim. Van ile ilgili tarihî mekânlar, sokaklar, toprak evler ile ilgili onlarca farklı çalışmam var. İnşallah çok kısa zamanda çok kapsamlı bir sergi açacağım” şeklinde konuştu.

Van’daki GÜLİSTAN konulu sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.

SÜLEYMAN ÇELEBİ - VAN