Vapurlu ve Salihoğlu kitaplarını imzaladı

Bu yıl 14. düzenlenen ve 300’e yakın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nın son gününde Yazarlarımız Ali Vapurlu ile Latif Salihoğlu Yeni Asya Neşriyat standında kitaplarını imzaladı, okuyucularıyla sohbet etti.

Ankara Kitap Fuarı, haftasonu etkinlikleri ile yoğun, canlı ve hareketli geçti. Söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktiviteleriyle birlikte yüzlerce etkinlik gerçekleştirildi. Yeni Asya Neşriyat’a ilgi büyük Fuarın dikkat çeken yayınevlerinden birisi de Yeni Asya neşriyat standı oldu. Risale-i Nurların büyük fotoğraflarla teşhir edildiği standı ziyaret eden farklı dünya görüşüne mensup yazar ve okuyucular tebrik ve teşekkürlerini ifade ettiler. Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel ve eğitim konulu çok sayıda yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılandı. Fuara haftasonu görülmemiş bir ilgi dikkat çekerken, yayıncılar ilgiyi memnuniyetle karşılandı. Bu ilgi kitap okumanın azaldığı günümüzde yayıncılara ve yazarlara ümit verdi. Özellikle çocukların kitaplara ilgisi yayıncılar tarafından emnuniyetle karşılanıyor. Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 53

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.