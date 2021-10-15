Yeni Asya Neşriyat Konya Kitap Günlerinde

Bugün başlayacak olan Konya Kitap Günlerinde, Yeni Asya Neşriyat da yerini alarak okuyucularıyla buluşacak.

15-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan Konya Kitap Günlerinde, Yeni Asya Neşriyat da yerini alarak okuyucularıyla buluşacak.

Yeni Asya Konya Temsilcisi Said Çamkerten’in verdiği bilgilere göre Yeni Asya Neşriyat standı fuarın en gözde yeri olan Selçuklu Kongre Merkezi salonunda olacak. Kitap günleri kapsamında gazetemiz yazarı İslâm Yaşar, kongre merkezinin konferans salonunda 22 Ekim Cuma günü saat 16.00’da “Gençlik ve Kitap” konulu bir konferans verecek. 23 Ekim Cumartesi günü ise kongre merkezinin imza alanında gün boyu kitaplarını imzalayarak Konya kitapseverleriyle sohbet edecek. İslâm Yaşar, aynı günün akşamında ise Bediüzzaman Külliyesi’nde seminer verecek.

Kitap günleri münasebetiyle standımızdan Yeni Asya yayınları tanıtılıp, Risale-i Nurlar’ın ziyaretçilere tanıtılmasına çalışılacak. Yöneltilen sorulara cevap vermek üzere görevlendirilmiş kişiler her gün stantta bulunacak. Bu vesileyle Yeni Asya Neşriyat’dan çıkan kitaplar yüksek indirimlerle okuyucularla buluşturulacak. Can Kardeş, Genç Yorum, Bizim Aile, Köprü gibi dergilerin yanında bazı kitaplar da hediye edilecek.

FUARIN GÖZDESİ

230 Yayınevinin katılacağı fuarda Yeni Asya Neşriyat da fuarın gözde bir noktasında yerini alarak okuyucularını bekleyecek. Yeni Asya Neşriyat sorumluları, kitap günlerine katkılarından dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi’ne, ilgili daire görevlilerine ve Kültür Müdürü’ne teşekkür ettikleni söylediler.

Konya - Yeni Asya