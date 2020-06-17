"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yeni Asya Risale-i Nur'un sesidir

17 Haziran 2020, Çarşamba
Yeni Asya Şanlıurfa Temsilcisi Said Yetim, önümüzdeki dönemde yeni abone kampanyası başlatacaklarını ifade ederek “Risale-i Nuru muhtaçlara ulaştıracağız” dedi.

RÖPORTAJ: M. YUSUF AKBAŞ

Said Yetim, kendinizi tanıtır mısınız?

1961’de Şanlıurfa’nın Hut Köyü’nde dünyaya geldim. İlk tahsilimi komşu köyde bitirdim. 1974-75 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa  imam hatip lisesine kaydoldum. 1980 ihtilâlinde Nurculuk suçlamasıyla içeri alındım, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandım. Suçumu itiraf etmeme rağmen bir ayın sonunda beraat ettim. Ancak okulun disiplin kurulunca okuldan atıldım,  daha sonra cemaatimizin desteğiyle Kütahya İmam Hatip Lisesi’ne kaydoldum ve buradan mezun oldum. 1982-83 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandım. 1988’de Risale-i Nur’u esas alarak hazırladığım “İslâmda suç ve cezanın şahsîliği” teziyle mezun oldum. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı Urfa Çocuk Yuvasında göreve başladım. Daha sonra  Şanlıurfa Anadolu Lisesi’ne atandım bu arada Harran Üniversitesi’nde din eğitim dalında mastır yaptım ve “Bediüzzaman Eğitim ve İrşat metodu” teziyle mezun oldum. Daha sonra 2017’de Fen Lisesi’ne atandım, buradan emekli oldum. Evli ve beş çocuk babasıyım.

Risale-i Nuru nasıl tanıdınız? 

1974-75 eğitim öğretim yılında İmam Hatib’e kaydolunca üst sınıflardan bir abi “Küçük Sözler” ve “Gençlik Rehberi”ni 3 TL karşılığında bana satı. Bu abi Cevher Ilıca’nın dönem arkadaşı Nuri Olgun’du. Böylece Risale-i Nuru tanıdım. Fakat cemaatı bilmiyordum. Bu arada MTTB’ye gidip geliyordum. Aradığımı bulamayınca orta 3’ten itibaren Risale-i Nur derslerine devam ettim. Lise birde Nur dershanesine yerleştim. Sonraki öğrencilik hayatımın tamamı Risale-i Nur dershanelerinde geçti. Bu asırda Risale-i Nuru tanıdığım için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Risale-i Nurla eğitimin kıymetini anladım. Risale-i Nur ve Nur cemaatı olmasaydı okulu bırakıp başka mecralara giderdim.

 Yeni Asya Gazetesi’nin sosyal hayattaki tesirini nasıl değerlendirirsiniz?

1979’dan beri Yeni Asya ve neşriyatını takip ediyorum. Yeni Asya 50 senedir hak ve hakikatin sesi olan bir markadır. Bediüzzaman’ın müdafii, Risale-i Nur’un Türkiye ve dünyadaki sesidir. Hak demiş, hukuk demiş, adalet demiş, mazlum ve mağdurların sesi olmuştur. Risale-i Nur prensipleri ışığında yoluna devam etmektedir. Allah hepimizi sıratı müstakimden ayırmasın.

 Yeni Asya Şanlıurfa Temsilcisi olarak gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz?

Her şeyden önce Urfa’daki okuyucularımıza ve gazetemize beni bu göreve lâyık gördükleri için teşekkür ediyorum.  Bu görevin gereğini yapmaya gayret edeceğim. Önümüzdeki sezonda ülkemizdeki her türlü menfi atmosferin dağılmasıyla yeni abone çalışması yaparak gazetemizi, neşriyatımızı ve Risale-i Nur’u muhtaçlara ulaştırmaya çalışacağız. İnşaallah Şanlıurfa Yeni Asya olarak bunu başaracağımıza inanıyorum.

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Minare ezan, cami namaz için vardır

    Köye dönecekler, arazileri yok

    YKS endişesi

    Konserlerin maliyeti ne kadar?

    Güvenlikçi yaklaşım zulüm getirir

    Gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?

    Dünya genelinde son 24 saatte neler yaşandı?

    Yatsı namazlarını da camide kılmak istiyoruz

    Kupada finale yükselen ilk takım Trabzonspor oldu

    Dışişleri'nden Fransa'ya Libya tepkisi: Karanlık işler peşinde

    Bakan Selçuk'tan LGS bilgilendirmesi

    Güneş'e 77 milyon kilometre yaklaştı

    Cizre'de 150 esnaf kepenk kapatacak

    Bakan Koca 16 Haziran tablosunu değerlendirdi

    Dünya dışında ilk kez gözlemlendi

    Berlin’de 369 hane karantinaya alındı

    Beklentimiz 6 ayda dönmesi

    '11 bombalı eylemin faili 7 YPG/PKK'lı terörist Afrin'de yakalandı'

    Lufthansa Grubu binlerce kişiyi işten çıkaracak

    AFAD: Bingöl'de 217 artçı sarsıntı kaydedildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Allah zulmü ve zalimi sevmez”
    Ahmet BATTAL

    Savcılar neyi bekliyor?
    Genel

    Gelincik toplayıp verdi, ne yapsaydım?
    Faruk ÇAKIR

    Dindarların çetin imtihanı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hafiye ve propagandacıları” ne yapacağız?
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur ve belâların def’i
    Genel

    Konserlerin maliyeti ne kadar?
    Genel

    Güvenlikçi yaklaşım zulüm getirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Eserleriyle yaşayan lider: Demirel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.