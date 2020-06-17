Yeni Asya Risale-i Nur'un sesidir

Yeni Asya Şanlıurfa Temsilcisi Said Yetim, önümüzdeki dönemde yeni abone kampanyası başlatacaklarını ifade ederek “Risale-i Nuru muhtaçlara ulaştıracağız” dedi.

RÖPORTAJ: M. YUSUF AKBAŞ

Said Yetim, kendinizi tanıtır mısınız?

1961’de Şanlıurfa’nın Hut Köyü’nde dünyaya geldim. İlk tahsilimi komşu köyde bitirdim. 1974-75 eğitim öğretim yılında Şanlıurfa imam hatip lisesine kaydoldum. 1980 ihtilâlinde Nurculuk suçlamasıyla içeri alındım, Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi’nde yargılandım. Suçumu itiraf etmeme rağmen bir ayın sonunda beraat ettim. Ancak okulun disiplin kurulunca okuldan atıldım, daha sonra cemaatimizin desteğiyle Kütahya İmam Hatip Lisesi’ne kaydoldum ve buradan mezun oldum. 1982-83 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni kazandım. 1988’de Risale-i Nur’u esas alarak hazırladığım “İslâmda suç ve cezanın şahsîliği” teziyle mezun oldum. Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğüne bağlı Urfa Çocuk Yuvasında göreve başladım. Daha sonra Şanlıurfa Anadolu Lisesi’ne atandım bu arada Harran Üniversitesi’nde din eğitim dalında mastır yaptım ve “Bediüzzaman Eğitim ve İrşat metodu” teziyle mezun oldum. Daha sonra 2017’de Fen Lisesi’ne atandım, buradan emekli oldum. Evli ve beş çocuk babasıyım.

Risale-i Nuru nasıl tanıdınız?

1974-75 eğitim öğretim yılında İmam Hatib’e kaydolunca üst sınıflardan bir abi “Küçük Sözler” ve “Gençlik Rehberi”ni 3 TL karşılığında bana satı. Bu abi Cevher Ilıca’nın dönem arkadaşı Nuri Olgun’du. Böylece Risale-i Nuru tanıdım. Fakat cemaatı bilmiyordum. Bu arada MTTB’ye gidip geliyordum. Aradığımı bulamayınca orta 3’ten itibaren Risale-i Nur derslerine devam ettim. Lise birde Nur dershanesine yerleştim. Sonraki öğrencilik hayatımın tamamı Risale-i Nur dershanelerinde geçti. Bu asırda Risale-i Nuru tanıdığım için Rabbime sonsuz şükrediyorum. Risale-i Nurla eğitimin kıymetini anladım. Risale-i Nur ve Nur cemaatı olmasaydı okulu bırakıp başka mecralara giderdim.

Yeni Asya Gazetesi’nin sosyal hayattaki tesirini nasıl değerlendirirsiniz?

1979’dan beri Yeni Asya ve neşriyatını takip ediyorum. Yeni Asya 50 senedir hak ve hakikatin sesi olan bir markadır. Bediüzzaman’ın müdafii, Risale-i Nur’un Türkiye ve dünyadaki sesidir. Hak demiş, hukuk demiş, adalet demiş, mazlum ve mağdurların sesi olmuştur. Risale-i Nur prensipleri ışığında yoluna devam etmektedir. Allah hepimizi sıratı müstakimden ayırmasın.

Yeni Asya Şanlıurfa Temsilcisi olarak gelecekte neler yapmayı planlıyorsunuz?

Her şeyden önce Urfa’daki okuyucularımıza ve gazetemize beni bu göreve lâyık gördükleri için teşekkür ediyorum. Bu görevin gereğini yapmaya gayret edeceğim. Önümüzdeki sezonda ülkemizdeki her türlü menfi atmosferin dağılmasıyla yeni abone çalışması yaparak gazetemizi, neşriyatımızı ve Risale-i Nur’u muhtaçlara ulaştırmaya çalışacağız. İnşaallah Şanlıurfa Yeni Asya olarak bunu başaracağımıza inanıyorum.