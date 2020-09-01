Mutluluk ailede

TÜİK rakamlarına göre, evlenen çiftlerin sayısı 2017 yılında 569 bin 459 iken 2018 yılında % 2,9 azalarak 553 bin 202 olmuş. kaba evlenme hızı binde 6,8 olarak gerçekleşmiştir.. Boşanan çiftlerin sayısı ise 2017 yılında 128 bin 411 iken 2018 yılında % 10,9 artarak 142 bin 448 olmuştur.

Bu istatistiklere göre ve çevremdeki olaylara baktığımda, aklıma, ‘Yuvalarımız tahassüngâh mı yoksa boşanma fabrikası(!) mı?’ diye bir soru geldi.

Boşanma konusu niye bu kadar çoğaldı ve nedir bunların sebepleri?

Ailede genellikle erkek saygı, kadın sevgi ister ve bekler. Ailede bu sağlanamadığı için de boşanmalar artıyor.

Etraflı olarak baktığımızda, boşanmalar genel ve özel olarak sınıflandırma yapılabilir.

Genel boşanma sebepleri olarak: Geçimsizlik, mizaç uyuşmazlığı sebebiyle tartışma, hakaret, şiddet, güven sarsıcı davranışlar, evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme gibi sebebler sayılabilir.

Özel boşanma sebepleri olarak da: Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebeplerine dayanan boşanma dâvâları şunlardır: Zina (aldatma) sebebiyle boşanma, hayata kast, onur kırıcı davranış sebepleri ile boşanma, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebepleri ile boşanma, terk sebebiyle boşanma, akıl hastalığı / ruhî sebepten boşanma vb.

Yine TUİK’e göre 2016 yılında boşanma hızının en yüksek olduğu iller, binde 2,63 ile İzmir, binde 2,55 ile Muğla ve binde 2,46 ile Antalya olarak sıralanmış. Boşanma hızının en düşük olduğu iller ise binde 0,15 ile Hakkâri ve Şırnak oldu. Bu illeri binde 0,23 ile Siirt, binde 0,25 ile Muş izledi. Bu rakamlara bakıldığında en fazla boşanma turizmin fazla olduğu deniz sahili iller, en az olduğu da doğu illerimiz.

Diğer bir çalışma da, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yürüttüğü “Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması”nda Türkiye genelinde toplam 12 bin 56 hane ile yapılan anket çalışması. Bunda ise, en dikkat çeken sonuçlardan biri, boşanma sebeplerinin sıralaması oldu. Genel kanaatin aksine boşanmada ilk sıralarda, dayak, aldatma, ekonomik yokluk yer almıyor. Yüzde 27,3’lük oranla “eşlerin birbirine ilgisizlik ve sorumsuzluğu” boşanma sebeplerinde açık ara birinci çıkmış.

Acaba bu durum, Bediüzzaman Hazretleri’ne ‘’Benimle görüşen ekseri dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. “Eyvah! İnsanın, hususan Müslüman’ın tahassungâhı ve bir nevi Cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedirten tablo tamda kendini gösteriyor gibi.

“Tahassüngâhın manası sağlam, dayanıklı, güvenli, sığınak, sağlam bir kale demektir. Malûm olduğu üzere sağlıklı toplumun temeli ailedir. Sığınağımız ve bir nevi Cennetimiz olması gereken aile, manasını yitirdiğinde yukarıdaki istatistiklerde görüldüğü gibi toplumda çöküşler başlıyor ve sonucunda da gelecek nesiller tehlikeye giriyorlar.

Yuvalarımızın tahassüngâh olması için evliliklerimize, aile hayatımıza dair farkındalıklarımızı arttırmamız gerekiyor. Evliliğin iki kusurlu insanın birlikteliği olduğunu unutmamalıyız. Bu yüzden eşler birbirlerinin kusurlarını tenkitle değil, tamamlamayla çözmeliler. Bunun için şu prensip rehberimiz olmalıdır: ‘Hasen, ahsenden ahsen’dir.

Yani herkesin aile birliğini ve ilişkilerini kendi şartları içinde değerlendirip en güzeli aramalıdır. Başkaların saadetini, anlaşmazlığını kıyaslamayla orantılı bir mükemmel evlilik bulunamaz. Boşanmaların azaltılması için eşler, iyi günde de kötü günde de birbirine dayanmalı ve zorluklara sabretmelidirler.

“Bir ailenin saadet-i hayatiyesi, koca ve karı mabeyninde bir emniyet-i mütekabile ve samimî bir hürmet ve muhabbetle devam eder.”

Bu karşılıklı güveni, samimî hürmeti ve sevgiyi bozan en önemli sebeplerden biri tesettürsüzlük, ikincisi evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme ve üçüncü olarak da eşlerin birbirine ilgisizlik ve sorumsuzluğu görülmektedir.

Boşanmaların önlenmesinde güveni hürmet ve sevgiyi sağlamlaştırmanın en önemli yolu sadâkatten geçmektedir.

Üstad Said Nursî boşanmaların önüne geçmek için hanımlara şu tavsiyeyi yapıyor: “Şayet size münasip olmayan bir erkek kısmet olsa, siz kısmetinize razı olunuz ve kanaat ediniz. İnşallah, rızanız ve kanaatinizle o da ıslah olur.”

Böylece boşanmalar azalır…