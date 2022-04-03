NEDEN BEDİÜZZAMAN?

Said Nursi’ye neden Bediüzzaman denmiştir, bu ünvanı nerelerde, niçin kullanmıştır ve Bediüzzaman kimdir?

Bediüzzaman; Zamanın Harikası ve Benzersizi anlamına gelmektedir. Yani yaşadığı ve/veya etkili olduğu zamanların en ilgi çekici zatı, en güzeli, eşsiz güzeli demektir.

Terim olarak ise, Bediüzzaman unvanı, insanlar arasında emsali bulunmaz derecede zeki ve hafıza kuvveti şaşılacak derecede yüksek olan kimselere verilmiştir. Bediüzzaman El-Hemedani ve Bediüzzaman El-Cezeri tarihte bu unvanı alanlardandır.

Üstad Said Nursi Hazretleri, kendisine zamanın din âlimlerinin büyükleri, hatta siyaset ehli ve hocaları/öğretmenleri “Bediüzzaman” unvanını verdikten sonra, kendisi de bazen eserlerinde, mektuplarında bu ünvanı imza yerinde kullanmıştır.

Bundan dolayı, “Sen imzanı bazen Bediüzzaman yazıyorsun. Lakab medhi ima eder?” gibi benzeri bazı itirazlar geldiği zaman, şöyle cevap vermiştir: “Medih için değildir. Kusurlarımın sened-i özürünü bu ünvan ile ibraz ediyorum. Zira “bedi” garib demektir” der.