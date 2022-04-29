Neden Bediüzzaman?

“Ben elli-altmış senedir küfr-i mutlaka karşı imana hizmet etmek ve küfr-i mutlakın neticesi olan anarşîlikten milleti kurtarmak için

bütün kuvvetimle iman hizmetindeki ihlâsın neticesi olan asayişi muhafaza ile, bir cani yüzünden on masumu zulümden kurtarmak için rahatımı, şerefimi, haysiyetimi, hatta lüzum olsa hayatımı feda etmekle, her bir tazyikata, manasız, lüzumsuz şeylere karşı sabır ve tahammül ettim. İşte, benim otuz kırk senedir bu hizmet-i imaniye için, benim hakkımda habbeyi kubbe yapıp, bir bardak suda fırtına çıkarıp beni taciz ettikleri halde, sırf hizmet-i imaniyenin bir neticesi olan asayiş için sabır ve tahammül ettim.” dediği için Bediüzzaman’dır.

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