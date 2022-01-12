Afrika’nın parlayan yıldızı: Abidjan

Koca Afrika Kıt’ası’nı kendi içinde birkaç kısma ayırarak incelemek daha doğru olur.

Meselâ, kıt’anın Akdeniz ile bağlantılı kısmı ki, bunlara aynı zamanda “Sahra üstü ülkeler” deniyor. Mısır, Libya, Fas, Tunus, Cezayir… Bunlar, Arabistan Yarımadası’nın batısına düştükleri için, eskiden “Mağrib ülkeleri” de deniliyordu.

Avrupa’ya yakınlıkları sebebiyle, diğer Afrika ülkelerine nazaran —modernite itibariyle— bunların daha gelişmiş olduğu söylenebilir. Sahil şeridinden iç kısma doğru ilerledikçe, durum haliyle değişerek bedevi yaşayış tarzı öne çıkmaya başlıyor.

Afrika’nın bir de Büyük Sahra’sı vardır ki, dünyanın en büyük ve en kurak çölünü teşkil ediyor. Nüfus yoğunluğu itibariyle en seyrek bölgelerin başında gelir.

*

Güney Afrika coğrafyası, ayrı bir inceleme konusu. Burayı şimdilik pas geçerek gerisini anlatmaya devam edelim.

Afrika Kıt’ası’nın orta kısmını teşkil eden bölge ise, yaygın tabirle “Sahra altı ülkeler” ismiyle yâd ediliyor. Ekvator çizgisine yakınlıkları itibariyle, bu coğrafyanın tipik özelliği, dört mevsim boyunca hava sıcak olup bolca yağış almasıdır.



Lagünler üzerinde inşa edilen bir köprü.

İşte, tropikal iklimin hâkim olduğu o ülkelerden biri de Fildişi Sahili’dir. Burası, dahil olduğu bölgenin parlayan yıldızı olma yolunda. Bir önceki yazıda da belirttiğimiz gibi, kakao çekirdeği üretiminde dünya çapında birinci sırada geliyor. Ayrıca, bölgede yer alan en az on beş ülkenin müşterek Merkez Bankası şimdilik Abidjan’da yer alıyor. Resmî dili Fransızca olan bu ülkelerin ayrıca bir ortak para birimi var: Sefa Fran, yahut orijinal ismiyle Cfa Franc. Bu ortak para birimi, aynı zamanda Euro’ya endeksli olarak işlem görüyor.

*

Orta Afrika’nın geneli olduğu gibi, Fildişi Sahili de farazi Ekvator çizgisine en yakın bir mesafede bulunuyor. Bu itibarla, günler uzun olup, mevsimden mevsime gece-gündüz arasında saat farkı yok denecek kadar az. Yani, dört mevsimde de günler uzun olup yaklaşık 12 saat sürüyor.

Güneş ise, gündüz vakti tam tepede oluyor. Dolayısıyla, hava son derece sıcak ve bunaltıcı oluyor. Buna okyanustan gelen yoğun nem-rutubet etkisi de eklenince, zaman zaman nefes almada zorluk çekiyorsunuz.

Ev ve işyerlerinde kombi ve kalorifer gibi ısıtma mekanizması yok. Buna mukabil, yeni-modern yapılaşmada bütün odalara, bütün ünitelere soğutucu klimalar takılıyor.

GÖZLEM: LAGÜNLER, KÖPRÜLER, OTOYOLLAR

Lagünlerin üzerinde dev köprüler kuruluyor. Lagün, İstanbul’daki Büyük ve Küçük Çekmece gölleri gibi, deryadan (okyanustan) koparak bölünme noktasına gelmiş olan iç denizlere denir.

Son yıllarda peşpeşe yapılan geniş otoyollar ve bilhassa lagünler üzerinde inşa edilen dev köprüler gibi medeniyet harikalarının ihalesini, Fransızlardan sonra, bilhassa son yıllarda Çinli yatırımcılar alıp yapıyor.