"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Bir günde bin yıllık tahribat

M. Latif SALİHOĞLU
30 Kasım 2023, Perşembe
GÜNÜN TARİHİ 30 Kasım 1925

Yakın tarihte öyle günler var ki, yüzlerce yılda yapılan tamiratlar o bir tek gün içinde tahrip edilmiştir.

1924 yılının 3 Mart günü gibi, 1925 yılının 30 Kasım günü de aynı cümleden olmak üzere, büyük yıkımların yapıldığı önemli günlerdendir.

O günün ibretlik hikâyesini, mümkün olduğunca özetleyerek sunmaya çalışalım.

*

Sade beş gün önce (25 Kasım) “Şapka Kànunu”nu çıkaran tek partili Meclis, 30 Kasım günü de, sarık başta olmak üzere diğer dinî-ruhanî kıyafetlerin giyilmesini yasaklayan zecrî kànunu kabul etti.

*

Millet Meclisi, yine aynı gün içinde, bilumum “Zikirhanelerin kapatılması” ile “Tarikat ve tasavvuf geleneğine son verilmesi”ni ön gören kànunu kabul etti. Böylelikle “Allah, Allah...” diye zikir çekmek yasaklanmış oldu. Bu kànun metninde yer alan ifade şöyle: “Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına, türbedarlık ile bir takım unvanların men’ ve ilgasına dair kànun...” (Bkz: Zabıt Ceridesi, XIX Cilt, s. 312.)

*

Ne gariptir ki, zikirhanelerin kapatılarak “Allah, Allah” demenin yasaklandığı aynı gün, Meclis kürsüsünün arkasındaki duvarın salona bakan cephesine Osmanlıca harflerle “Hakimiyet Milletindir” levhası asıldı. 

(Bu tarihten 4–5 yıl kadar sonra ise, Osmanlıca ile birlikte “huruf–u Kur’ân” da keyfî kànunların icbarıyla yasaklanmış oldu.)

*

Demokrasilerde rey ve irade sahibi millet olduğu gibi, iradesini hür olarak beyan etme hakkı da ona aittir. Ancak, o tarihler itibariyle Türkiye’de demokrasinin varlığından söz etmek kadar abes birşey olamaz. Zira, muhalefeti temsil eden biricik parti TCF, bir takım uydurma bahanelerle keyfi bir sûrette kapatıldı.

Ülkemizin idaresi, böylelikle tek partinin hegemonyası altına girdi. Hal böyle olunca, demokrasiden, dolayısıyla milletin iradesinden de eser kalmadı.

Tuhaflığa bakın ki, bu ufunetli karanlık manzaranın tepesine tutup “Hakimiyet Milletindir” tabelası konduruldu.

Aslında, bu aldatmacanın zımnında yatan mânâ şuydu: “Allah’ın hakimiyetine—hâşâ, sümme hâşâ—son verilmiştir.”

Esasen, o dönemdeki büyük başların en büyük mücadelesi de “İktidarı gökyüzünden yere indirme mücadelesiydi.”

*

“Hâkimiyet milletindir” maskesi altında, hem milletin iradesini, hem de kudsî değerleri hiçe sayan Kemalist zihniyeti, izninizle burada millet ve tarih mahkemesinin huzuruna çıkararak şunları sormamak istiyoruz: 

“Meclis Kürsüsünün üst tarafına ‘Hâkimiyet milletindir’ serlevhasını asarken, aynı gün içinde almış olduğunuz “tarikatı yasaklama ve zikirhaneleri kapatma kararı” hakkında neden milletin reyine, görüşüne müracaat etmediniz? Kısaca, niçin referanduma gitme gereğini duymadınız?

Dahası, neden “Ey hâkimiyet sahibi olan millet! Biz şu şu yasakları getirmek istiyoruz. Bu hususta senin fikrin nedir? Kabul ediyor musun, yoksa red mi ediyorsun?..” diye sorma gereğini duymadınız?

Bu derece hayatî bir meselede millete hiç danışılmaması, adam yerine konularak millete hiçbir şey sorulmaması gösteriyor ki, dönemin “Kemalist iktidar”ı o meşhûr levhayı yüzüne maske yapmış ve onun arkasına gizlenerek bu milletin “irtica” diye damgaladığı mânevî değerlerine ihanet etmiştir.

Zira, 1950’ye kadar devam eden zaman zarfında ortada ne “millet iradesi”ne itibar gösterildi, ne de “millî hakimiyet”ten ortaya bir eser konuldu.

“Millet” ve “hakimiyet” gibi, zamanla daha birçok dinî, millî, medenî, harsî ve edebî değerlerimizin yerinde de yeller estirildi... Plân, belli ki çok önceden hazırlanmıştı. Tâ, Lozan günlerinden… Esasen bunu başka türlü anlamak, adeta imkânsız derecede müşkil bir mesele.

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güvenlik ve istikrar için âdil ve kalıcı barış şart

    Yoksulluk artarken yardımlar azalıyor

    Gazze’ye gel, yıkımı gör

    Gazzeli kadın: Müslümanlar nerede?

    Hekim göçü araştırılsın

    Her yerde fırtına var

    6 günlük "insani ara"nın son günü

    Bu maliyetlerle ucuz zeytinyağı hayal

    Eksi netle 4 yıllık üniversite

    Naci Görür: Depremin şakası yok

    11. ay 11. sayı

    Tasarruf genelgesi RTÜK’te işlemiyor

    Ateşkesi uzatma pazarlıkları

    "İnsani aranın uzatılmasına odaklanacağız"

    Salgın hastalık riskinin arttığı Gazze için "kalıcı ateşkes" çağrısı

    Enkazlardan başka sığınacak yerleri yok

    İsrail Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü

    İskenderun'da deniz suyunun bastığı alanlara süper klorlama

    Gazze'de ateşkesin devam etmesini umuyorum

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir nesli daha nasıl mahvettiler?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir günde bin yıllık tahribat
    Ahmet BATTAL

    Baraj ders: Adalet
    Cevher İLHAN

    “Fenomenler”le ahlâkî çöküş
    Genel

    Güvenlik ve istikrar için âdil ve kalıcı barış şart
    Mikail YAPRAK

    Kasım kasım kasılmadan
    Süleyman KÖSMENE

    Bebeğin emzirilmesi kime aittir?
    Faruk ÇAKIR

    Bu kanunlar niçin değiştirilmez?
    Ali Rıza AYDIN

    Adalet bakanını ziyaret

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.