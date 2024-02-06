"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Deprem ve Laikliğin yıldönümü

M. Latif SALİHOĞLU
06 Şubat 2024, Salı
GÜNÜN TARİHİ 6 Şubat 1937 - 2023

Günün tarihi itibariyle, bugün iki mühim hadisenin yıldönümü. Birincisi: Laiklik ilkesi/prensibi 6 Şubat 1937’de Anayasaya girdi. İkincisi: Kahramanmaraş merkezli olmak üzere, 6 Şubat 2023 tarihinde (9 saat arayla) iki büyük deprem meydana geldi.

Önce, daha aktüel ve acısı henüz çok taze olan deprem ile ilgili özet bilgileri aktaralım; ardından, laiklik ile ilgili kısa bazı bilgileri takdim edelim.

*

Seçim atmosferinde gelen zelzele

Türkiye, yakın tarihin en yıkıcı depremine genel seçim kampanyasının bütün şiddetiyle devam ettiği günlerde yakalandı. Genel seçimlerin tarihi 14 Mayıs. Siyasî partilerin propagandası ve meydan mitingleri bütün hızıyla devam ediyordu ki, mecburiyetle “seçim kampanyasına deprem arası” verilmiş oldu. 

İlk önce 6 Şubat gecesi (saat 4:17’de) Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin artçı sarsıntıları devam ederken, yaklaşık 9 saat sonra (saat 13:24’de) yine aynı ilimizin Elbistan ilçesinde bu kez 7.6 büyüklüğünde ikinci bir sarsıntı daha vukua geldi. Bilinen tarihte hiç bu derece şiddetli zelzele kaydına rastlanılmış değil.

Peşpeşe yaşanan bu felâketlerin ardından, Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçelerinde ayrıca yıkıcı mahiyette iki deprem daha yaşandı. Dolayısıyla, 6 Şubat gecesi Türkiye-Suriye arasındaki fay hattı üzerinde başlayan büyük kırılmaların sayısı 4’ten fazladır.

*

Depremin maddî-manevî faturası çok ağır oldu. Türkiye seferberlik hali yaşandı. Dünyanın her tarafından yardım ve kurtarma ekipleri geldi.

Resmî kayıtlara göre, depremlerde 53 bin 537 canımızı kaybettik. Yaralı vatandaşımızın sayısı 107 binden fazla oldu. Toplam yıkılan ve yıkılacak gibi duran hasarlı binaların sayısı ise, 227 binin üzerinde olduğu ilgili Bakanlık tarafından tesbit edildi.

*

Aynı deprem bölgesinde, tarih boyunca küçüklü-büyüklü depremler hep olagelmiştir. Mazideki en şiddetli zelzele ise, kayıklara göre 7.4 büyüklüğünde olup bundan beş asır evvel (1513), yani İran hükümdarı Şah İsmail ile Osmanlı padişahı Sultan Selim zamanında vukua geldi.

Depremin vakt-i saatini önceden bilmenin imkânı yok. Ama, alınacak ciddi ve köklü tedbirler mutlaka vardır. Tedbirlere ciddiyetle riayet etmeli. Japonya ve Hollanda gibi ülkeler, bu konuda iyi birer örnektir.

Laikliğin Anayasaya konulması

6 Şubat 1937’de tek partili Millet Meclisi’nde kabul edilen 3115 sayılı kànunla, “Laiklik prensibi” Anayasaya konulmuş oldu. 

1924 Anayasasının  2. maddesinde “Türkiye Devletinin resmî dili Türkçedir; makarrı Ankara’dır” şeklinde yer alan ifade, 6 Şubat 1937 tarihi itibariyle şu hale çevrildi: “Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçıdır. Resmî dili Türkçedir. Makarrı Ankara şehridir.”

Bu 2. maddenin metninde yer alan 6 ilke-prensip, esasında CHP’nin amblemindeki “Altı ok”u temsil ediyor. Zira, söz konusu bu maddeler henüz Anayasada yer almadan önce CHP’nin parti tüzüğüne dahil edilmiş umdeler/ilkeler olarak duruyordu. Aynı ilkeler, İsmet Paşa ve 6 arkadaşının teklifiyle, Anayasanın “Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen” 2. Maddesi haline getirilmiş oldu.

Okunma Sayısı: 63
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze 122 gündür İsrail saldırısı altında - Gazze'deki soykırımda 27 bin 478 Filistinli katledildi

    Ortak ATM gibi

    İşgal varken demokrasi olmaz

    Ye’is (ümitsizlik) kapısı - Kapanması gereken kapılar - 8

    Yüz binler Gazze için yürüdü

    Hayati ilaçlar temin edilemiyor

    Siz de hapiste olabilirdiniz

    Asıl onu değiştirmek lazım

    Türkiye dün yaptı, yarın da yapar

    Erdoğan Mısır’a gidecek

    İsrail, 120 günde 12 bin çocuk katletti

    Bize oy vermediniz, hizmet alamadınız

    İsrail, 121 gündür saldırıyor

    Asgari ücrette Avrupa’nın dibindeyiz

    Deprem bölgesi 1 yılda 57 bin kez sallandı

    Yarıyıl tatili bitiyor

    Dönüşü 6 Şubat'a ertelendi

    Normale dönmekten çok uzağız

    Çorumlu süt üreticisi: Hep zarar, hep zarar

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Helalleşemeden göçmek...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Zafer AKINCI

    6 Şubat depremleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem ve Laikliğin yıldönümü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gece Mirac Gecesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Deprem yaraları derin
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey ahâli, bizim gözlerimiz ne zaman açılacak!?
    Muhammet ÖRTLEK

    ABD ve İngiltere’nin Husiler’e saldırıları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.