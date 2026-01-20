"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Nur hareketinin 100. yılı (2)

M. Latif SALİHOĞLU
20 Ocak 2026, Salı
Yüz sene evvel Barla’da mayalanan Nur hareketinin temel eserleri, elden ele önce Isparta’nın köy ve kasabalarına yayıldı.

Oradan yurdun en ücrâ köşelerine kadar ulaştı, dolaştı, okundu, yazıldı, istinsah edilerek çoğaltıldı. Matbaa öncesi, yaklaşık altı yüz bin nüshâ Osmanlıca elyazması tarzında yazılıp neşredildi.

Risale-i Nur, bu suretle Anadolu’nun bağrına öyle bir yerleşti-kökleşti ki, beşerî hiçbir cereyan onu durdumaya, onu söküp atmaya güç yetiremedi.

«

Üstad Bediüzzaman’ın 8 seneden fazla kaldığı Isparta vilayeti, Nur Risâlelerinin yazılıp etrafa yayılması itibariyle büyük bir Nur merkezi ve adeta bir manevî Medresetüzzehra hükmüne geçti.

Nur hareketinin 1927’den itibaren Isparta ve çevresinde taban bulması ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşması, Hz. Ali’nin tavsiyesi olan “Sırrân tenevveret, sırrân beyânet” düstûruna uygun şekilde oldu. 

Yani, yapılan iman hizmeti, riyâya-gösterişe kaçmadan, bağıra-çağıra meydan ağalığı yapmadan, devlet ve hükûmetle mübarezeye girmeden, kimseye misilleme yapma basitliğine düşmeden, dünyevî hiçbir menfaat hesabı gütmeden, kimsenin başını belâya sokmadan, kimsenin hayatını riske atmadan, tamamen ihlâsla ve sırf Allah’ın rızâsını kazanmak maksadıyla gizlilik içinde, örtülü ve perdeli bir şekilde intişar etti.

Bu tarz bir intişarın sebebi, asla korkudan dolayı değildir. Allah’ın aslanı (Esedullah) Hz. İmam-ı Ali’nin bu yöndeki tavsiyesine uymaya gayret eden Hz. Bediüzzaman, hayatının hiçbir devresinde korku hissine kapılarak bir hizmetten geri durmamıştır. Korku elini tutup da yüzünü-yönünü başka tarafa çevirmemiştir.

Demek ki, “Sırrân tenevveret” tarzda bir hizmeti ifâ etmiş olmakla, aslında ulvî, kudsî, nuranî bir düstûra riâyet etmiş oluyor. Ve, bu riayet ediş sebebiyledir ki, davasında muvaffak olmuş. Elhak, “Maksûda vâsıl oluş, usûle riayet edişledir.”

«

Evet, kudsî düstûrlar istikametinde hareket eden Bediüzzaman Said Nursî, Isparta vilayetinde kaldığı 8 sene zarfında eserlerinin çoğunu telif ederek yazdırmada muvaffak oldu. 

Onun muarızları olan ehl-i dünya, ehl-i siyaset ve bilhassa gizli din düşmanları, bütün takip, tarassut, baskı, baskın ve sâir yıldırma yöntemlerine rağmen, yüz otuz parçalık Nur Külliyatına dahil eserlerin yüzden fazlası o sekiz yıllık zaman zarfında telif edilmiş oldu.

1935 senesi ortalarında Isparta’dan Eskişehir Hapishanesine sevk edildiklerinde, Üstad Bediüzzaman’ın tevâfuklar bahsinde ifade ettiği gibi 115 risalenin telifi tamamlanmış idi. Bilvesile, hapse giren talebelerin sayısı da (brüt 120) net olarak 115’tir. Adeta, her bir risaleye bedel bir talebe hapse girmiş.

«

Üstad Bediüzzaman, Barla hayatından itibaren yeni bir hizmet, yeni bir başlangıç ve adeta yeni bir dünya manasında aziz kardeş, ihlâslı talebe ve samimî dost bir çevreye kavuşmuş oldu. 

Bu yeni hayat safhasında da kimse ile şahsî bir kavga, hissî çekişme içine girmedi. Kendi inancı istikametinde çalıştı ve bu sûretle iman kurtarma hizmetinde bulunmaya devam etti.

Lâkin, başkası tutup ona karşı cephe aldı. Zirâ, onu düşman gibi görenler vardı. 

Bütün kuvvetiyle onun ve talebelerinin aleyhine geçenlerin arasında hem dine muarız, hem dindar kimseler vardı. Misâl: Eğridir müftüsü Hüsnü Tığlı. Müftünün kışkırtmasıyla oğlu başöğretmen (zındıkaya âlet olan) Tevfik Tığlı ve Barla hocaları. Nahiye müdürü Cemal Can. İstanbul’daki “ihtiyar hoca” ile Eskişehir Hapishanesine plânlı şekilde gönderilen bir “meczup mübarek şeyh” efendi.

Çoğu karanlık odakların maşası olan bu muarızların çabasıyla Nur hizmetinde bazı duraklamalar (tevakkuf) vaki olduysa da, onların hiçbiri fıtrî inkişâfa mani olamadı.

(Devamı var)

Okunma Sayısı: 289
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'

    Beşiktaş, 90 artı 5'te galibiyete ulaştı

    BM: ABD, hesap verme kaygısı taşımadan hareket ediyor

    Afganistan-Kabil Şahrı Nev bölgesinde patlama oldu: Çok sayıda kişi öldü

    İspanya'daki hızlı tren kazasında ölenlerin sayısı 39'a yükseldi

    Kayseri-Malatya taşıt trafiğine kapatıldı

    Şanlıurfa'da yatak deposunda yangın çıktı

    Motorine dev zam

    Grönland’ı “işgal” planına tepki

    Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

    Şili'de meydana gelen orman yangınlarında 18 kişi öldü

    Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasındaki kapsamlı ateşkes anlaşmasının tam metni

    Gazze Komitesi yol haritası çiziyor

    Çok taraflı sistem tehdit altında

    Uyuşturucu baronları neden yakalanamıyor?

    Bir yanda af, bir yanda yeni cezaevi inşaatları

    Çocukları koruyamadık

    Türkiye’de konut fiyatı OECD’yi solladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Medya hür olmadan demokrasi olur mu?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    'Almanya ve Fransa olarak ABD'nin şantajına boyun eğmeyeceğiz'
    Genel

    120 teröristten 81'i yakalandı: Terör örgütü YPG/SDG'nin Şeddadi'deki hapishaneden bıraktığı DEAŞ’lı teröristler aranıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.