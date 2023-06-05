"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ragıp Gümüşpala ve son idamlar

M. Latif SALİHOĞLU
05 Haziran 2023, Pazartesi
GÜNÜN TARİHİ 5 Haziran 1964-83

Yakın tarihten iki konuyu seçtik. Yılları farklı da olsa, günleri aynı. Birincisi, darbeci 27 Mayıs Cuntasına karşı şanlı-şerefli bir direniş sergileyen Org. Ragıp Gümüşpala vefat yıldönümü bugün. Onun, ayrıca askerî ve siyasî sahada yaşadıkları, yahut karşılaştığı zorluklara kısaca temas edelim.

İkinci konu, darbeci 12 Eylül Cuntasının uygulamış olduğu “Bir sağdan, bir soldan astık” diye övündükleri trajikomik hadisenin çarpıcı bir tezâhürüne bakalım, kısaca.

*

Adalet Partisi Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, İstanbul'da geçirdiği kalp krizi neticesi 5 Haziran 1964’te vefat etti. Mezarı Zincirlikuyu'da.

1897'de Edirne'de doğan Gümüşpala, Kuleli Askeri Lisesinde öğrenciyken I. Dünya Savaşına katıldı ve yaralanarak İngilizlere esir düştü. İki yıl sonra serbest bırakılınca derhal Anadolu'ya geçti ve Kuvayı Milliye saflarında İstiklâl Harbine katıldı.

Takım ve bölük komutanlığı görevlerinde bulundu. 1931'de girdiği Harp Akademisini 1934 yılında bitirerek Kurmay oldu. Çeşitli karargâh ve birliklerde görev yaptıktan sonra, 1948'de Tuğgeneral, 1951'de Tümgeneral, 1955'de Korgeneral ve 1959'da ise Orgeneralliğe yükseldi.

Orgeneral rütbesinde 3. Ordu Komutanı iken, 27 Mayıs Cuntasına kafa tuttu. Onun dayatmasıyla, Albay Türkeş ile Korgeneral Madanoğlu bir adım geriye çekildi; ordunun başına Org. Gürsel getirildi.

Gümüşpala, 6 Haziran 1960 tarihinde Genelkurmay Başkanlığına atandı. 2 Ağustos 1960'ta bu görevde bulunduğu esnada emekliye sevk edildi.

Darbeci, cuntacı kafalarla anlaşamayan ve uyuşamayan Gümüşpala, Genelkurmay Başkanlığı makamında ancak 2 ay kadar durabildi. Ardından siyasete girdi ve darbecilerin hışmına uğrayan partinin misyonunu üstlenmeyi kabul etti.

*

Gümüşpala, 27 Mayıs İhtilâli (1960) sonrasında kapatılan Demokrat Partinin devamı mahiyetinde 11 Şubat 1961'de kurulan Adalet Partisi'nin ilk genel başkanı oldu. O günün şartlarında, bir sivil şahsiyetin gelip kanlı bir darbeyle devrilmiş böyle bir misyon partisinin başına geçmesi mümkün görünmüyordu.

Emekli Orgeneral olan Gümüşpala, yine 1961 yılı sonunda yapılan genel seçimlerde parlamentoya girdi. Başkanı olduğu Adalet Partisi Meclis’te ikinci sırayı aldı. Senato'da ise ilk sıraya yükseldi. AP’nin oylarını bölen iki parti daha parlamentoya girdi.

*

Seçim sonucu tablosuna göre, Meclis'te hiçbir partinin tek başına iktidar olacak sayıya ulaşamaması sebebiyle, AP-CHP arasında bir koalisyon hükümetinin kurulması gündeme geldi. Başka da bir alternatif görünmüyordu, ne yazık ki.

Gümüşpala, izzetli bir duruş sergileyerek, hükûmette görev almadı, vakarla partisinin başında durdu. 1964'te vefat etmesi üzerine, AP olağanüstü kongresi yapıldı ve yeni genel başkan seçimi yapıldı. Kongredeki oylamayı, Sadettin Bilgiç'le yarışan Süleyman Demirel kazandı.

Sağ’dan (son) iki idam

12 Eylül Cuntasının “Bir sağdan, bir soldan” diye sıraya koymuş olduğu 47. ve 48. idamları 5 Haziran 1983’te gerçekleştirildi.

7 Eylül 1979'da Manisa Turgutlu'da fırın basıp 4 sol görüşlü fırıncıyı öldüren sağ görüşlü militanlardan Halil Esendağ ile Selçuk Duracık’ın cezaları o gün infaz edildi.

Darbecibaşı Kenan Evren’in o dönemde sarf ettiği “Bir sağdan, bir soldan astık” sözü çok meşhur olmuştu.

12 Eylül Darbesi sonucu, Cezaevlerinde 171 kişi işkence ile olmak üzere yaklaşık 300 kişi öldü. 48 kişi (24 adlî suçlu, 15 soldan, 8 sağdan, 1 ASALA militanı) idam edildi.

Aynı dönemde, 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bin kişi askerî mahkemelerde yargılandı. 52 bin kişi tutuklandı. 14 bin kişi, “vatan haini” oldukları gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarıldı.

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Galatasaray şampiyonluk kupasına kavuştu

    Yemen'de çatışmalar yeniden alevlendi

    Seçimlerde keyfilik egemen oldu

    Gelir dağılımı daha da bozulacak

    Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3 golle yendi

    Vize krizi vatandaşlık talebini arttırdı

    “Kutuplaşmış Türkiye”

    Müslüman dünyasından Fas ve Cezayir’e birlik çağrısı

    Mavi Marmara yürüyüşü

    Marmara depreminin hasarı 11 ilden fazla olur

    İlk Hac kafilesi Mekke’ye ulaştı

    Büyükbaş kurbanlıklar 84 bin TL’den başlıyor

    BM'den plastik kirliliğine karşı küresel adım

    İç Anadolu'ya ve Orta Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Taşova-Amasya yolu ulaşıma kapandı

    Ermenistan: Azerbaycan'la mutabakata varıldı

    İsrail'deki protestolar 22 haftadır devam ediyor

    Sudan’da çatışmalar durmuyor

    LGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Adaleti felç etmek başarı mıdır ki!
    Yeni Asya'dan Size

    Demokrasi ve hukuku savunmaya devam
    İlimdar Kaya

    Cibali baba ve kamburlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ragıp Gümüşpala ve son idamlar
    Mehmet Soydan

    Kemalizmin rövanşı
    Mehmet KARA

    Seçimlerin ardından
    Risale-i Nur'dan

    “Ayrılığa düşüp dağılmayın; ümidinizi kesmeyin”
    Süleyman KÖSMENE

    Kurban hakkında sorular
    M. Said ZEKİ

    Yanlış üslûp kalpten döner!
    Sümeyra Çevik

    Dava adamı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.