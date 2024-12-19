"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Said Nur ve talebeleri (3)

M. Latif SALİHOĞLU
19 Aralık 2024, Perşembe
NUR MEKTEB-İ İRFANI

Said Nur ve Talebeleri, Komünizm ve Masonluğu imana musallat olan iki büyük ejder olarak kabul eder. “Yeryüzünde imansızlığı yerleştiren ve yayan bu iki teşekküldür. İman hudutlarını bunların taarruzundan korumak, her mü’min için bir vazifedir” derler. Onun içindir ki, üniversiteler ve halk tabakaları arasına yayılan Nur Talebeleri, bu iki cereyanla mücadele halindedirler.

Nur Risalelerinin ve talebelerinin hedefi, imanı kurtarmak, kalplere İlâhî irfanı yerleştirmektir.

Nur Talebelerinin imanı, irfana dayanır. Evet, irfan üzerine kurulan bir iman... Cehaletin en büyük düşmanıdırlar.

Bu itibarla, buna bir mektep, bir ekol desek daha münasip olur: İman ve irfan mektebi...

Bu iman ve irfan mektebinin resmî binası, programı, teşkilâtı, tahsisatı, idaresi, merkezi, şubesi, âmiri–memuru yoktur.

Hiçbir kayda tâbi değil. Yalnız, gönüller üzerine kurulmuş bir müessese...

NUR MEKTEBİNİN KİTABI KUR’ÂN

Nur iman ve irfan mektebi, zamanla, mekânla mukayyet [kayıtlı] değil. Hududu yok.

Bu mektebin yalnız bir kitabı var: Kur’ân.

Bütün ilhamları bu kitaptandır. Bu kitap, bitmez tükenmez bir hazinedir. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün asırları doyurmaya bu hazine yeter.

Nur Risaleleri, bu hazinenin damlalarıdır.

Kalbinde iman ve irfanı olan her mü’min, bu mektebin talebesidir. Hiç kimseden izin almadan, hiçbir kayda tâbi olmadan bu mektebe girebilir.

Çünkü, bütün mü’minler, bu mektebin tabiî talebesidir.

Nur Risaleleri, birer derstir. Kişi onları isterse kendisi istinsah eder [çoğaltır], isterse hazır yazılmış veya basılmış olarak alır, okur, istifade eder.

Artık, o vicdanıyla, kalbiyle, ruhuyla başbaşadır. Arada hiç bir vasıta yoktur.

Nur Risalelerinin müellifi [Bediüzzaman], yalnız bir “Üstad”dır. Dersini vermiştir. O kadar. Tıpkı, bir üniversite hocası gibi.

NE ÜCRET, NE ÜNVAN, NE PÂYE, NE HEYKEL…

Üstad Said Nur, çok yüksek bir zekâ ve irfan sahibi idi. İmandan ibaret bir varlık...

O, mü’minler için bir iman ve irfan mektebine ihtiyaç duymuş. Kalpleri dalâlet eşkıyasının taarruzlarından koruyacak bir üniversite...

Bunu da, gönüller üzerinde kurmuş. Temelleri, dünya durdukça yıkılmasın, sapasağlam yaşasın diye...

Üstad, derslerini vermiş, kenara çekilmiş. Artık bu mektebi mü’minler kendi kendine idare etsinler, demiş.

Ne ücret, ne ünvan, ne pâye, ne heykel... Hiçbir şey istemiyor.

Vazifesini yapan bir muallim, bir profesör gibi, kalbi neş’e dolu olarak ecel–i mev’udunu bekledi; böylece, nihayet Hakk’a yürüdü.

KANUNA AYKIRI BİR HAREKETLERİ YOK

İşte, Said Nur mektebinin, Said Nur üniversitesinin mahiyeti bence budur. Bunu anlamayan devr–i sâbık [geçmiş diktacı dönem], bundan ne kadar korktu, ne kadar heyecanlar geçirdi.

Bunu bertaraf etmek için ikinci bir Menemen bile ihdas etmeyi düşündü. Buna bir “irtica” damgası vurmak için çok çalıştı. Fakat, muvaffak olamadı. Boş yere hem kendini zorladı, hem de o mübarek zatı türlü sıkıntılara, tazyiklere maruz bıraktı. Zindanlarda ömrünü çürüttü. Hapishanelerde bile ihtilâttan [görüşmekten] men’etti.

Peki, netice ne oldu?

Bir savcının tahminine göre, en az beş–altı yüz bin talebe Anadolu’nun her tarafına yayıldı.

Talebelerinin her biri işiyle, gücüyle, yahut dersiyle, tahsiliyle meşgul. Kànuna aykırı en ufak bir hareketleri yok.

Gönüller üzerine kurulan böyle bir irfan mektebinin kapanmasına imkân var mı?

(Devamı var)

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Nevşehir Yeni Asya Kitabevi hizmete açıldı

    Filistin'i ve Suriye'yi işgal eden İsrail, Lübnan'da da ateşkes ihlallerine devam ediyor!

    Yeni binalarda yenilenebilir enerji zorunluluğu yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı

    Buzlu yollarda nasıl yürünür?

    'Türkiye'nin, PKK'nın terör tehdidi konusundaki meşru endişelerini anlıyoruz'

    İlhaka tepki
    📷

    Muhsin Demirel, Zübeyir Ağabey'i anlatmıştı

    İtalya’dan iki devletli çözüme destek

    ''Burada yaşananlar hakkında söyleyecek söz bulamıyoruz''

    'KKM deprem kadar yıkıcı'

    ABD’den Suriye’deki vatandaşlarına ülkeden ayrılma çağrısı

    DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av. İdris Şahin: “Güleçyüz’ün mesajı ifade hürriyeti kapsamında”

    Cuma namazına giden personeli işten çıkaran firmaya TİHEK'ten ceza

    Rus komutan ve yardımcısı Moskova’da bir apartmandaki patlamada öldü

    Güney Kore'de "sıkıyönetim komutanı" tutuklandı

    Meteoroloji'den yurdun kuzeydoğusu için sağanak ve kar uyarısı

    AB: Suriye'nin geleceğinde İran ve Rusya'nın yeri olmamalı

    İsrail'in Dublin Büyükelçiliğini kapatma kararı İrlandalıları çok memnun etti: ''Gittiklerini görmek güzel''

    İngiliz milletvekilleri: "İsrail'i silahlandırmayı bırakın"

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Bir sosyal medya mesajıyla mahkûm olmak…
    Cevher İLHAN

    Güleçyüz hep hakkı savundu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Ali Baba her gece aç yattı
    Ali FERŞADOĞLU

    İstibdattan nasıl kurtulacağız?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nur ve talebeleri (3)
    Süleyman KÖSMENE

    Dini anlatmakta usul ve ölçüler
    Ali Rıza AYDIN

    Demokrat olabilmek
    Faruk ÇAKIR

    Deprem bahane, israf şahane
    Mustafa Eren BOZOKLU

    Gül derleyen adamların dünyası-2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.