"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Sigara içme yaşı endişe verici

M. Latif SALİHOĞLU
15 Ekim 2020, Perşembe
Hem insan sağlığını, hem de çevre temizliğini ciddî şekilde tehdit eden tehlikenin şüphesiz siz de farkındasınız:

Sigara içme yaşı, maalesef çok, ama çok aşağılara indi. Resmen daha çocuk yaşta olanların bile bu merete bilinçsizce alıştıklarını görüyoruz.

Hele genç kızlar, hanımlar ve bilhassa hamile kadınlar arasında baş gösteren yayılma hızı ve olur olmaz içme biçimleri, hakikaten bizim gibileri derinden derine etkiliyor. Söz anlatamıyorsunuz; anlatsanız da çoğu dinlemiyor bile…

Alışkanlık, daha doğrusu bağımlılık öyle bir hızlanmış ve öyle acip bir şekil almış ki, üzülmemek, ıztırap çekmemek elde değil.

Ve bu bağımlılık, ne yazık ki, bir “umumî belâ” mahiyetini de kazanmış durumda. Bu ise, beraberinde ciddî tehlikeleri getiriyor. Hem öyle tehlikeler ki, mutlaka ve mutlaka önümüze gelecek olan son pişmanlığın hiçbir faydasının olmayacağı türden.

* * *

En büyük bir tehlike de şudur ki: Sigaranın dumanı ve kokusu ile etrafa yayılan türlü kimyasalların, doğacak çocukların hem beyin, hem de beden özürlü olarak dünyaya gelmelerine sebebiyet vermesidir.

Dahası, dünyaya geldikten sonra da, bu mendebur meret ile bedenlerine sirayet eden zararlı maddelerin, türlü hastalıkları tetiklemesi ve ömür boyu peşlerini bırakmamasıdır.

İleri yaşlarda ise, bağımlı kişi sigarayı yine bırakmıyor da, çoğu kez sigara onları bırakıyor.

* * *

Bizim gibi, pek çoğunuz da şu acı gerçeğin mutlaka ki farkındadır: Sigara içenlerin nikotinli nefes kokusu çok fenâdır. Tütünün, sigaranın kendi kokusundan beterdir. Hatta iğrençtir. Öyle ki, nefesine karşı rahat duramazsınız. Onunla musafaha edip şevkle sarılamazsınız. Konuşurken, ondan yüzünüzü çevirmeye, bazen de nefesinizi tutmaya mecbur kalırsınız.

Ağzı kötü kokan bir kimse, ne kadar sempatik olursa olsun, karşısındakini iğrendirir. (Bu arada, diş temizliği yapmayan da öyledir.)

Öte yandan, nefesi güzel kokan ve ağız-diş temizliğini ihmal etmeyen kimseler, genellikle mütebessim olur, güler yüzlü olur.

* * *

Saf tütün, kişileri tiryaki eder; günümüzün endüstriyel sigaraları ise, içenleri bağımlı hale getirir. Tıpkı, eroin-kokain bağımlılığı gibi bir etki yapar. Zira, hem zarar ciheti, hem de ondan vazgeçme ve hatta tedâvi ciheti, uyuşturucu ile aynı derecede zor, kimileri için de adeta imkânsız bir hâl almıştır.

İşte, şu “imkânsız” kategorisine giren tiryaki ve bağımlı kimselerin bilhassa eşleri ve aile efradı için de hayat azaba dönüşüyor. Duâ ve temennimiz şudur ki: Allah onlara yardım etsin, sabır ve dayanma gücü versin. Tiryakilere ve bağımlı durumda olanlara da Rabbim dirayet ve irade kuvveti nasip eylesin.

Okunma Sayısı: 151
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargıda ağır kriz

    Temizlik kurallarını çok iyi anlatmamız gerekiyor

    Grip aşısında vakit daralıyor

    Türkiye’de internet hürriyeti yok

    Yine galip gelemedik

    Polonya’dan diplomatik atak

    Esnafta 2. dalga endişesi

    Filistin'den yeni işgal adımına tepki

    Erdoğan - Putin görüşmesinde gündem Dağlık Karabağ

    Koca: Şu an sokağa çıkma yasağı gibi bir durumu asla düşünmüyoruz

    Son 24 saatte 57 kişi daha koronavirüs sebebiyle vefat etti

    Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına tepkiler devam ediyor

    ABD'de son 24 saatte 962 ölüm ve 59 bin yeni vaka!

    Türkiye 583. maçında Sırbistan karşısında

    İsrail'den yeni 'işgal' adımı!

    8 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    İşsizlik Sigorta Fonu eriyor

    Demokrasi kazanacak

    AKP 32, MHP 7

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıda ağır kriz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Cemaatlere çağrı
    Ahmet BATTAL

    Işık ışık içinde
    Genel

    Türkiye’de internet hürriyeti yok
    Cevher İLHAN

    “Yargı krizi”yle siyasi operasyon
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sigara içme yaşı endişe verici
    Misbah ERATİLLA

    Vekil Hüseyin Aksu’nun Bediüzzaman’la dostluğu
    Genel

    Grip aşısında vakit daralıyor
    Faruk ÇAKIR

    Cilâlı sözleri bırakalım
    Mikail YAPRAK

    İktidar bağımlılığı ve başka şeyler...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.