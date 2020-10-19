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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Şimdi yeni şeyler söylemek lazım!

M. Said ZEKİ
19 Ekim 2020, Pazartesi
Monotonluk yokluğa daha yakındır. Dünya her gün yeniden yaratılıyor ise; biz de her gün kendimizi yeniden şarj etmeliyiz.

Doğru bildiğimiz yanlışlar, yanlış bildiğimiz doğrular olabileceğini, bizim de hatalar yapabileceğimizi kabul edelim. Serinkanlı, soğukkanlı bir şekilde insaf, iz’an ve vicdana riayet ederek, tefekkür ve nefis muhasebemizi yapalım. Doğrularımızı pekiştirip, yanlışlarımızı tashih edelim. Bilgisayar diliyle söyleyecek olursak ‘önce kendimizi bir güncelleyelim.’

‘ÖNCE KENDİMİZİ GÜNCELLEYELİM’

Mümkünse sessiz, sakin, rakımı yüksek, bol oksijenli bir tatil ortamında yeni okumalar yapalım. Dinlendirici yürüyüşler yaparken zihnimizi zararlı düşüncelerden arındırıp, kendimize, ailemize, çevremize nihayet bütün insanlığa nasıl bir katkı sunacağımızı düşünelim. Bizi meşgul eden basit meseleleri atıp, korku ve endişelerimizle yüzleşelim.

RUH BAKIMI, DÜŞÜNCE TEMİZLİĞİ

Hayatın kalp kıracak kadar uzun olmadığını, affedici olmanın hem sağlığa iyi geldiğini, hem Allah’ın rızasını celp ettiğini düşünüp kardeşlerimize, dostlarımıza karşı olan duygularımızı pozitife çevirip yaşama sevincimizi katlayıp artıralım. Kış öncesi kendimizi bir ‘ruh bakımına, düşünce temizliğine, fazlalıklardan kurtulma’ atölyesine alalım. Biliyoruz ki kendisini arındıramayan başkasını arındıramaz; yanmayan yakamaz ve nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez.

“NE KADAR SÖZ VARSA DÜNE AİT”

Hz. Mevlana diyor ki: “Her gün bir yerden göçmek ne iyi,/ Her gün bir yere konmak ne güzel/ Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş,/ Dünle beraber gitti cancağızım/ Ne kadar söz varsa düne ait/ Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Dün kıymetli, değerli elbet. Ama sadece dün ile övünmek insanı tembelliğe atar. Dünden ders alınmalı; ama her yeni gün yeni bir sayfa açılmalı, yenilikler düşünülmeli, planlanmalı ve yeni adımlar atılmalıdır. En azından gayret edilmelidir.

“USUL ESASA MUKADDEMDİR”

Sözü uzattığımın farkındayım; ama “usul esasa mukaddemdir, yani usul esastan önce gelir.” İyi bir hazırlık yapılıp yol, yöntem, usul, metod belirlendikten sonra güzel neticeler alınabilir. Huzur ve mutluluk yakalanabilir.

“Bizim zaten usulümüz, yöntemimiz var. Yeni usule ihtiyacımız yok” demek düşünceyi donuklaştırır. Hadiseleri doğru okuma, esneme ve yeni gelişmelere göre hizmet geliştirme kabiliyetimizi köreltir.

Onun için hayat felsefemizi, bir tarafımız sabit doğruları muhafaza etmek (muhkemat); bir tarafımız ise sürekli yenilik ve değişime (muamelat) açık olmak üzerine oturtmalıyız belki de. Sema yapan Mevlevilerin diliyle ‘bir ayak sabit, bir ayak her yöne dönebilen’ değişime açık ve hür fikirli olmak en idealdir.

‘NESL-İ CEDİD: TAZE BİSMİLLAH’

Geçmişe takılmadan, geçmişin yükünü geçmişte bırakıp; Hz. Üstadımızın istikbale yüzünü çevirip hitap ettiği ‘nesl-i cedid’ olmaya çalışalım. Kardeşlerimizle, dostlarımızla kucaklaşıp helalleşelim. Aşkla yeniden silkelenip, kendimize gelelim. ‘Taze Bismillah’ diyerek hayat mücadelesine ve hizmetimize devam edelim.

Kış öncesi bir bakım ve yenilenmek iyidir.

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