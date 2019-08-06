"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Zinaya yaklaşmayın!

Mehmet BOYACIOĞLU
06 Ağustos 2019, Salı
Âlemlerin Rabbinin İsra Suresindeki emir ve nehiyleri içinde zinaya ilişkin olanında farklı bir üslup vardır.

“Cana kıymayın”, “yetim malı yemeyin”, “saçıp savurmayın” emir ve yasakları içinde surenin 32.ayetindeki “zinaya yaklaşmayın” nehyindeki üslup farklıdır. Zina etmeyin değil, “zinaya yaklaşmayın.”

Kur’ân’da bizimle konuşan, ezel ve ebed ilminde birer nokta gibi olan, başta dediğim gibi Âlemlerin Rabbidir; duygularımızın, yönelimlerimizin, aklımızın, kalbimizin, bütün latifelerimizin Rabbidir O. Öyle buyurduğuna göre doğrudur, isabetlidir, binler hikmeti vardır.

Yani, zinaya yaklaşmayın; gayr-i meşru beraberlikleri teşvik eden müzikleri dinlemeyin, yazıları okumayın ve filmleri seyretmeyin.

Zinaya yaklaşmayın; kerimenize dininden ve evliliği götürebilecek maddi gücünden emin olduğunuz biri geldiğinde işi yokuşa sürmeyin.

Zinaya yaklaşmayın; vücudun ilahi hikmetle evliliğe hazır olduğunu gösteren onca belirtiye kulak tıka-yıp kızım/oğlum küçük, sorumluluklarını daha bilemez, okulları bitmedi, henüz bir işe giremedi bahanelerine sığınmayın.

Zinaya yaklaşmayın; iki cinsin gereksizce, amaçsızca ihtilatını gerektiren karma eğitimden vazgeçin, bunu yapamıyorsanız bile, karma eğitim tercihini kullanmak istemeyenlere başka yollar, usuller açın. Ne demek istediğimi okulların yanlarından paydos vakitleri geçenler ile evleri o okulların karşısında olan okuyucular karar versinler.

Zinaya yaklaşmayın; beslenme tarzlarındaki değişikliklerden ve insan vücudunu aşırı yoran işlerin azal-masından dolayı (bkz; Tesettür Risalesindeki “Şehirliler; köylülere, bedevîlere bakıp tesettürü kaldıra-maz.” cümlesi ve devamı.) kızlarda âdet dönemi giderek daha erken yaşlarda başlamaktadır. Batıda bu hususta yapılmış ciddi araştırmalar var.

Böyle olduğu hâlde değerli mevzuatımız on yedi yaşında evlenmek isteyen erkeği, reşit olmayan birini zorla alıkoymak ve tecavüz bahanesiyle yarı ömrünü hapiste çürüterek perişan ettiği hâlde liselerin ve üniversitelerin bahçelerinde ve çevrelerinde gençlerin neler yaptığı konusunda adeta kör ve sağırdır.

Zinaya yaklaşmayın; evlilik masrafı adı altında hem kendinizi hem de evlenecek çiftleri yıllarca borç batağından çıkaramayacak ağır yüklere girmeyin. (Türkçede ezişmek diye bir fiil var mı bilmiyorum, ama sırf bu eylemi ifade etmek için uydurulsa yeridir. Zira ve kız ve erkek tarafı hediyeler, ev döşe-mesi, çeyiz ve gelinlik gibi hususlarda birbirlerini ezme yarışına girmişlerdir.)

Geçenlerde bir yerde gördüm; Allah’ın yasak ettiği o menfur fiili işlemenin bedelinin 60 lira, evlenmenin 60 bin lira olduğu bir yerde nesli koruyamaz, o klişe deyimle geleceğinizden emin olamazsınız.

Kısaca evlilik yolunu alabildiğine genişletin, fuhşa giden, ona sebep olan her türlü maddi manevi yolu bütün kuvvetinizle kapatın.

Geleneğimizin o müthiş sedd-i zerâi prensibi; helale hazırlayan yolları alabildiğine açın ve harama gi-den yolları kapatın. Değilse dünya ve ötedeki kaybımız, pişmanlığımız büyük olacaktır, mâzallah.

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Keşmir çözüm bekliyor

    İBB'nin Esenler Otogarı'ndaki tahliye kararı için ihtiyati tedbir

    BM'den Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrısı

    Çin'den Uygurların haklarını savunan Alman meclis üyelerine ambargo

    Türkiye'de vekil maaşı asgari ücretin 11 katı

    Merkez Bankası Türk lirası swap işlemlerinin vadesini uzattı

    Hindistan Keşmir'e tanıdığı ayrıcalıklı statüyü kaldırdı

    İzzet ve şeref Kur’an’da

    Kaz Dağları'nda nöbet

    Çiftçi borç batağında

    Ziya Mırmır’ı rahmetle anıyoruz

    Putin: ABD'nin INF kararı kontrolsüz silah yarışına yol açabilir

    Trump 'beyaz ırkçılığın' kınanması için çağrı yaptı

    Kaz Dağları'ndaki orman tahribatını binlerce kişi protesto etti

    Esad rejimi İdlib'de şartlı ateşkesi iptal etti

    Almanya: ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda oluşturacağı donanma gücüne katılmayacağız

    HSBC 4 bin işçisini kovacak

    İran iki tekneye daha el koydu

    Kamu çalışanlarına maaş müjdesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet’ten açıklama bekliyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Millete hesap verin
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin özeleştirisine katkı (2)
    Mehmet BOYACIOĞLU

    Zinaya yaklaşmayın!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Güvenlik politikaları üzerinden ticaret
    M. Said ZEKİ

    “Hizmetinize haram karışmasın”
    Kübra ÖRNEK

    Müminlerin annesi: Hz. Hatice
    Süleyman KÖSMENE

    Muzır mahlûkat kime düşmanlık eder?
    Cevher İLHAN

    General Rogers’in Evren’e “sözü” gibi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.