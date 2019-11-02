"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 KASIM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hukuka tecavüz, hürmete taarruz, kudsiyete hürmetsizlik

Mehmet ÇETİN
02 Kasım 2019, Cumartesi
İhlâs Risalesi okumaları - 21

Üstadın, ehemmiyetle üzerinde durduğu ve ısrarla yapılmasından sakındırdığı süflî menfaatlerin öne alınıp, uhrevî hedeflerin ötelenmesi gibi ihlâsı kıran davranışların sürdürülmesi ile şu üç müthiş netice ile karşı karşıya kalınır:

1- Bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz.

2- Hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz. 

3- Hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmek.

Hukuk, hak sahipleri için çok önemlidir. Bir hizmetin inşasına, sonra da devamına vesile olanların bütün mesailerini akamete uğratacak ya da kıracak tavır ve davranış, kul hakkına da tecavüz manasında olup, onlara yapılmış büyük haksızlıktır.

Bir büyük gemide vazifeli birisinin, o vazifeyi yerine getirmemesi, umumî vazifeyi menfî manada etkilemesi sebebiyle, bütün vazifelilerin çalışma haklarına hürmetsizlik olur.

Müşterek yapılan bir hizmette, birisinin umumî maksada mugayir olarak şevk ve ihlâs kırıcı harekette bulunursa elbette diğerlerinin hukukuna saygısızlık yapmış, suç işlemiş olur.

Kur’ân’daki emir ve nehiylerin tebliği hizmetine taarruz çok, ama çok büyük bir hatadır. Burada “taarruz” kelimesinin kullanması, hataya dikkat çekmek için olsa gerek. 

Taarruz, karşı tarafa zarar vermek maksadıyla yapılan planlı/plansız saldırıdır. Beşerî adî hatalardan olan suçlardan olmayıp, dolaylı bir eylem de değil, doğrudan yapılandır.

Bunun bir de uhrevî boyutu olan Kur’ân hizmetine taarruzu bağlamında düşünüldüğünde, neticenin vahameti ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla ihlâsı kırıcı hareketlere tevessül etmemek bu noktadan çok önemlidir.

İhlâsı kıran fiillerin, hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik durumuna düşmesi, yapılan hizmetin maksadını sorgular. İman hakikatlerinin tebliğine cidden taraftar iseniz, o zaman ihlâslı olmak durumundasınız, buna rağmen ihlâsı kırıcı fiilin içerisinde iseniz o zaman niyetinizi yeniden sorgulamanız gerekir. Buna rağmen hâlâ aynı kötü fiilinizi sürdürüyorsanız o halde, bu iman hizmetinin kudsiyetine hürmetsiz bir derekeye düşmüşünüz demektir. Hafazanallah.

İhlâs Risalesi’nin giriş kısmında ihlâsın ehemmiyetini vurgulayan Üstadın; girişin sonuna yaklaşırken “Yoksa” diye başlayan, ihlâsı kırmayı sakındıran ifadelerde dokuz ayrı savunma muhtevalı uzun cümleler kurarak tavsiyelerde bulunduğunu okuyoruz.

Bu dokuz ifadeyi müstakil olarak yeniden-inşaallah-ifade edeceğiz diyerek Üstadın bu babdaki müşfik yaklaşımı da dikkati çekmektedir.

Kur’ân hizmetinin izzet ve azameti gereği celâl vasfıyla, müdebbir sıfatıyla, hakîm özelliğiyle tedbir ve tanzime müteveccih talimat verip, düsturları vaz ederken; Nur’un “şefkat” esası gereği kardeşlerine müşfikâne ifadelerde bulunur.

Âdeta, bir talebesini dizinin dibine almış yahut yolda beraber yürürken elini omuzuna atarak “Bak kardeşim!” ile başlayan cümlelerle yapılması gerekenleri müşfikane, sakınılması gerekenleri de celâldarane ifadelerle yazar, söyler.

Ah be Üstadım! Celâl ve müşfik vasıflarını yerli yerince kullanmakta bir ömürsün!

Rabbim, ihlâs esasları muvacehesinde hizmet edenlerden eylesin. Âmin.

Okunma Sayısı: 186
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    6 milyon genç kayıp nesil

    Fitch'ten Türkiye kararı

    Vergiye zam

    İşsizliğe ve inşaat sektöründeki krize çare aranıyor

    Sınav masrafları el yakıyor

    İsrail işgali büyütüyor

    Galatasaray 3 puana 2 golle uzandı

    Hac için ön kayıtlar 11 Kasım'da başlıyor

    Suriye Anayasa Komitesi toplantılarında son durum?

    Mandalinada fiyat farkı yüzde 360’ı buldu

    Muhalifler susturuldu

    Cezaevleri felâket

    Çözün o zaman, ne bekliyorsunuz?

    “Millî iradenin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz”

    İstanbul tüketiyor

    Türkiye’yi bir düşmana dönüştürmek istemiyorum

    Şehit Sarıcan duâlarla uğurlandı

    Yerel demokrasiye darbe

    Trump, Erdoğan’ın ziyaretini istiyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suriye’de finale doğru mu?
    Ahmet BATTAL

    Üniversitelerde OHAL’den BUHAL’e
    Faruk ÇAKIR

    Haydi, yap!
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa Sungur’un zor imtihanı
    Genel

    Fitch'ten Türkiye kararı
    Genel

    6 milyon genç kayıp nesil
    Genel

    Muhalifler susturuldu
    Genel

    Vergiye zam
    Abdurrahman AYDIN

    Talebesinin Bediüzzaman ile ihlâs tartışması - 2

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.