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27 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Risale-i Nur’un Ali Osmanları (5)

Mehmet ÇETİN
27 Mayıs 2023, Cumartesi
2. Berber Ali Osman Burgaz

Risale-i Nur Külliyatı’nda zikredilen Ali Osmanlardan birisi de berber Ali Osman Burgaz’dır. (1914-1986)1 İnebolulu olup, berberdir.

1943 yılı Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan yüz yirmi altı Nur Talebelerinin arasında Berber Ali Osman yok, ama dışarıda iken bile çok sıkıntılar çeker. Bu sıkıntılara rağmen yine de durmaz, gece gündüz iman hizmetini yapar. Sonrası yıllarda Emirdağ’da Üstadını ziyaret ederken yaşanmış ve geçmiş olan o sıkıntılı günler hatırlanır ve “Siz açıkta kaldınız. Çok eziyet çektiniz.” diyen Üstadın, gönül alıcı ifadesinin bulunduğu şu iki mektupla taçlanır.

O mektuplardan biri Emirdağ Lâhikası’nın 207. Mektubudur, şöyle geçer:

“İnebolu kahramanlarından berber Ali Osman’ın masum mahdumunun güzel yazısıyla gönderdiği mektuba baktım, birden hatırıma geldi: Üç mühim Nur merkezinde üç berber tam birbirine benzer bir tarzda Nura büyük hizmetleri, hem her birisi çocuklarıyla Nura çalışmaları, beni mesrur eyledi. Berber Burhan, berber Hıfzı (Safranbolulu), berber Ali Osman, Nurun birer kıymetli kahramanlarıdır. Allah onları çoluk ve çocuklarıyla dünyada ve ahirette mes’ud etsin.”2

Risale-i Nur’un ilk talebelerinden “Berber Burhan, berber Hıfzı (Safranbolulu), berber Ali Osman” ve berber Mehmet, Hüsnü ve Yılmaz’da, müstakil bir çalışma konusu olmaya namzettir.

Üç mühim Nur merkezinde üç berber diye geçen ifade de tahkik edilebilir. Bahsi geçen merkezler neresi ve adı geçenlerin oradaki hizmetleri nasıl olmuş ki lâhikada yer alır. Metinde geçen tam birbirine benzer bir tarzda ifadesi ile hizmetlerinin beraberlik ve benzerlikleri de söz konusudur. Ayrıca hem her birisi çocuklarıyla Nura çalışmaları tesbiti ise, bu iltifatın vesile merkezine işaret eder.

Diğer mektup ise yine Emirdağ Lâhikası’nın 208. Mektubudur ve şu ifadeler vardır:

“Safranbolu kahramanı berber Hıfzı (Hüsnü Bayramoğlu’nun babası); Hüsnü, Yılmaz iki masum Nurcu mahdumlarıyla ve İnebolu kahramanlarından Ali Osman ve iki Nurcu mahdumlarının bayram tebriklerine mukabil selâm hem muvaffakıyetlerine dua ederiz.” 3

Bu iki mektupta Berber Ali Osman’ın çocuklarından sitayişkârane bahsedilir. Anlaşılan o ki, evlâdlarını iyi yetiştirmiş ve iltifata mazhar olmuş.

Hülasa, Risale-i Nur’da araştırılacak çok konular var, çok.

Dipnotlar: 

1- Şu videoda, Beyazıt Burgaz, babası Ali Osman Burgaz’ın hatıralarından okuyarak bilgi verir: http://www.kastamonur.com/inebolu-nur-talebelerinden-berber-ali-osman-burgazin-hatiralari-video/ 

2- Said Nursi, Emirdağ Lâhikası (2016), s. 309 (207. Mektup) 

3- Said Nursi, Emirdağ Lâhikası (2016), s. 311 (208. Mektup)

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