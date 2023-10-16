Çalışan-çalışmayan ayrımı!

Ülkenin gündemi, Hamas’ın askerî kanadının saldırısından sonra İsrail’in giriştiği katliam.

Gazze’de yaşayan milyonlarca insanı; aç susuz, elektriksiz bırakan işgalci İsrail, bundan önce olduğu gibi yine katliamlarına devam ediyor.

İç siyasetin gündemi ise kongreler. Siyaset hayli hareketli. AKP kongresini yaptı, Kasım ayında da CHP, kurultayını yapacak.

Mahallî seçimlere hızla yaklaşılırken, vatandaşın gündemi hayat pahalılığı, zamlar ve geçim derdinin ardından emeklilere verilecek 5 bin lira…

Uzun zamandır açlık sınırının çok altında “sefalet ücreti”ne mahkûm edilen emeklilerin merakla beklediği” müjde”nin içinden çıka çıka “çalışmayan emekli”ye 5 bin lira çıktı. O da tek seferlik…

Oysa Erdoğan, “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” demişti. Bunu söylediğinde Temmuz ayı idi. Aradan aylar geçti. Bu süreçte de emeklilere müjde verileceği söylendi durdu. Meclis açıldığında bir düzenlemenin yapılacağı söylendi. Meclis açıldı. Erdoğan nihayet müjdeyi(!) açıkladı.

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Haksızlık

Çalışan emeklilere 5 bin lira neden verilmiyor anlamak mümkün değil. Zira 7.500 lira alan milyonlarca emekli geçimini sağlamak için çalışmak zorunda. Bunun 4-5 katı emekli maaşı alan ama çalışmayan(!) emekliye 5 bin lira verip, çalışmak zorunda olana vermemek büyük bir adaletsizlik ve haksızlık.

Amaç, eğer emeklilerden bazılarına 5’er bin lira vererek tepki azaltmak idiyse de tam tersi oldu; yok seçimlere doğru oy devşirmek için yapıldıysa o da olmadı. Bütün emekliler öfkeli, hayal kırıklığı yaşıyor.

Emekliler müjde söylentileri sonrasında Temmuz ayında 8 bin lira üzerinde seyyanen zam yapılan memurların durumuna benzer bir sonuç bekliyorlardı ki, bir anda “sus payı” ile karşı karşıya kaldılar.

Bilindiği gibi Temmuz alında emekliye yüzde 25 zam yapılmıştı, ama kök ücret icadından sonra milyonlarca emeklinin eline yine 7.500 lira geçmişti. Emekliler Ocak ayına kadar bu sefalet ücretini almaya devam edecekler.

Ümitler Ocak ayına kaldı. Orada da “kök ücret” gibi icat ettikleri bir formül bulup yine emeklinin mağdur edileceğini söylesek yanlış olmaz.

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Azınlık hükûmeti

“Çalışmayan emekliler”e verilecek 5 bin liralık destek ödemesi komisyonda kabul edildi. Muhalefetin bütün emeklilere 15 bin lira verilmesi reddedildi. Tasarı Genel Kurulda görüşülecek, kabul edilirse Kasım ayının ortalarında emeklilerin hesabına yatırılacak.

Tasarı burada değişir mi bilemiyoruz; ama 2.5 aydır tatilde olan vekiller emeklilerin dertlerini duymuş olduğuna göre artık kendilerine büyük görev düşüyor.

Saadet/Gelecek Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, bir konunun altını çiziyor: Emeklilere zam veya ikramiye mevzusunun iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı’nın uhdesinde olan bir konu olmadığını TBMM’nin uhdesinde olduğunu söylerken, “Emeklilere bir müjde vermek gerekirse o müjdenin adresi TBMM’dir çünkü bu konu kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç hissediyor. Sayın Cumhurbaşkanına ve AKP milletvekillerine seslenerek diyorum ki: Siz bu Mecliste çoğunluk değilsiniz; siz, bu Meclisten bir kanun ya da teklifi geçirebilmeniz için başka partilerinin milletvekillerinin oyuna ihtiyaç hisseden bir azınlık Hükûmetisiniz. Dolayısıyla, bu Mecliste emeklilerin 5 bin TL sadakaya mı yoksa gerçekten insan onuruna yaraşır bir maaşa mı ihtiyacı olup olmadığına bu yüce Meclis çatısı altındaki 600 milletvekili karar verecek…” diyerek çağrı yapıyor.

Bakalım, bu çağrı iktidar partisine mensup milletvekilleri arasında nasıl bir yankı bulacak? Şimdi emeklinin yeni beklentisi bu…