Transferlerle yeni anayasa mı?

Meclis’te “terörsüz Türkiye” çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kurulan ve 18 toplantı yapan “Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda raporlaştırma ve Genel Kurul’a gelecek kanun tasarılarını yazma aşamasına geçti.

Ancak süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin son grup toplantısında DEM Partisi’ye yönelik sözleri ve buna DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın cevap, sürecin seyrinin kolay olmayacağını gösterdi.

Tam da bu atmosferde, Meclis’teki milletvekili transferleri dikkat çekerken, AKP ve MHP’nin de yeni anayasa çalışmaları da gündeme geliyor.

Genel seçimlerden bu yana TBMM’de dikkat çeken bir milletvekili hareketliliği yaşanıyor. Şu âna kadar İYİ Parti’den 15, DEVA Partisi’nden 7, Gelecek Partisi’nden 6, MHP’den 3, CHP’den 2, Demokrat Parti’den 2, AKP’den 1 ve Yeniden Refah Partisi’nden 1 olmak üzere toplam 37 milletvekili partisinden istifa etti. Bu milletvekillerinin 14’ü AKP’ye, 14’ü CHP’ye katılırken, 9’u bağımsız olarak yoluna devam ediyor.

Kulislerde, AKP’nin milletvekili transferleri için temaslarını sürdürdüğü artık gizlenmiyor.

***

HEDEF YENİ ANAYASA MI?

Bu transfer trafiğinin arkasında yeni bir anayasa hazırlığı olduğu açıkça konuşuluyor. Zira anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmesi için 400 milletvekilinin oyu, referanduma götürülebilmesi için ise en az 360 oy gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın mevcut sandalye sayısı 322. Bu tablo, iktidarın neden yeni arayışlara yöneldiğini de açıklıyor.

DEM Parti’nin 56 milletvekilinin desteği, referandum için yeterli bir sayı anlamına geliyor; ancak Meclis’te kabul için yetmiyor. Bu sebeble bağımsız milletvekilleri ve Yeni Yol grubundaki isimlerle temasların yoğunlaştığı konuşuluyor.

Tüm bunlar olurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte milletvekili transferlerine ilişkin söylediği şu sözler hâlâ hafızalarda… Ne demişti Erdoğan, “Bir insan bir partinin bayrağı altında seçime giriyorsa, o partiyle beraber hareket eder. Ayrılıyorsa da sadece partiden ayrılmaz. Eğer dürüstse, o zaman parlamentodan da ayrılır.”

Bugün gelinen noktada bu sözlerin arşivlerde kaldığı anlaşılıyor.

***

AKP VE MHP’NİN TEKLİFLERİ HAZIR GİBİ…

Erdoğan’ın talimatıyla kurulan 11 kişilik “AKP Anayasa Komisyon”u çalışmalarını hızlandırmış durumda. “Nasıl bir anayasa isteniyor?” sorusuna cevap aranırken, farklı ülkelerde uygulanan başkanlık, yarı başkanlık ve parlamenter sistemler detaylı biçimde incelenmiş. MHP cephesinde ise tablo daha net. Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partilerinin hazırladığı 100 maddelik anayasa teklifini hatırlatarak, başkanlık sistemine ilişkin değişiklik öngördüklerini açıkça dile getirdi.

Ancak asıl soru şu: Amaç gerçekten sivil ve demokratik bir anayasa mı, yoksa mevcut anayasadaki sınırlamalar aşılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin önünü açmak mı?

Bu sorunun akıllara gelmesi boşuna değil. Daha önce yapılan anayasa değişiklikleri partili Cumhurbaşkanlığı’na Hükümet Sistemine geçişi sağlamış ve Erdoğan’ın yeniden aday olabilmesinin yolunu açmıştı.

Bunlara benzer bir sürecin yaşanıp yaşanmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

***

TRANSFERLERLE YENİ ANAYASA OLUR MU?

Anayasa gibi geniş mutabakat gerektiren bir konuda, milletvekili transferleri üzerinden çoğunluk sağlanmaya çalışılmasının demokratik meşruiyeti tartışmalı hâle getirir. Bunu dikkate alırlar mı? Almazlar. Milletvekili transferleri konusunda daha önce söylediklerine rağmen, büyük şaşaa ile vekil transfer yapmaları bunun göstergesi…

Bu yüzden “milletin bizzat onaylayacağı bir anayasanın tartışmalara kapalı olacağını ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir çerçeve oluşturacağı”nı ifade etmeleri inandırıcı gelmiyor.

Görünen o ki, kapsamlı bir toplumsal sözleşmeden ziyade, mevcut yapıya yeni bir yama yapılması ihtimali daha güçlü.

