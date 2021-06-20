“Hangi reis doğru söylüyor?”

NATO zirvesinde birçok ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mimiklerinden yürümesine, oturmasına kadar yorumlar yapıldı. Ancak bir konu var ki, bir gün arayla yapılan iki konuşma şaşkınlığa sebep olurken adeta “şok etkisi” meydana getirdi.

ABD Başkanı Biden’in 1915 olaylarını soykırım olarak tanıması ile ilgili NATO Zirvesi için Brüksel’e giderken yaptığı açıklamada, “Bizler için maalesef çok çok olumsuz bir süreç oldu. Böyle bir yaklaşımı tabiîki beklemezdik. Bu yaklaşım bizleri ciddî mânâda üzmüştür. Bunu gündeme getirmeden geçmeyi tabiî doğru bulmamız mümkün değil” diyen Erdoğan, bu sözlerinden üzerinden bir gün geçtikten sonra Biden’le görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırırken, bu soruya tebessüm ederek, “Hamdolsun hiç gündeme gelmedi” demesi bir şaşkınlık meydana getirdi.

Şaşkınlığın sebebi zirveye giderken kullandığı ifadelerden konuyu kendisinin gündeme getirip tepkiyi Biden’ın yüzüne söylemesi beklenirken gündeme gelmemesine “hamdolsun” demesinden kaynaklandı. Bu açıklamaya “sehven” denilmesi beklenirken, birilerinin te’vil getirmesi de ayrıca dikkat çekti!

İlk defa bir ABD başkanını bu olayları “soykırım” olarak nitelemesine, Nisan ayında çok sert tepki verilmişti. Erdoğan, “ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır” diyerek sert tepkisini dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Siyasî hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz” derken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye Cumhuriyeti açısından yok hükmündedir” ifadelerini kullanmıştı.

Bir gün önce söylenen ertesi gün farklı uygulanınca millet olup bitenleri anlamakta güçlük çekiyor.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un “Hangi Reis doğruyu söylüyor?” sorusuna ne cevap verilecek merak ediyoruz… Yoksa unutturulacak mı? Bekleyip göreceğiz.

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TWEET’İ SİLDİNİZ DE!

Bir süreden beri kamuda çift maaş alan görevlilerle ilgili haberler yapılıyor. 2,3 hatta 4 maaş alanlar dahi olduğu bizzat alanlar tarafından kabul ediliyor. Bunu huzur hakkı, prim vs. gibi argümanlarla savunuyorlar.

AKP eski milletvekili, yazar Mehmet Metiner, Twitter hesabından, “Cumhurbaşkanımızın toplum vicdanını kanatan bu haksız düzene son vermeli, bu kişileri de uzaklaştırmalı” diye paylaşımda bulundu. Sonra, “İddiaların doğru olmadığını söyledi. Gerekli bilgi ve belgeleri gönderdi. O yüzden tiviti kaldırma gereği duydum” diyerek bu tivitini sildi. Ancak, Sayın Metiner genel bir ifade kullanmıştı, tweetini çift maaş alındığı söylenen bir yetkilinin açıklaması üzerine sildi.

“Ya geriye kalan çift maaşlılar ne olacak?” sorusu ise cevapsız kaldı.

Diğer yandan, üst düzey görevlerde bulunan bürokratların, mevcut görevlerinin yanında farklı kamu kurumlarının yönetim kurullarında bulunmasına yasalar izin veriyor. Yasalara göre güreşçi olmanız bir bankanın yönetim kurulunda olmanıza, ya da bakan yardımcısı olmanız başka bir kurumda yönetim kurulu üyesi olmanıza mani değil…

Mart ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Ekonomi Reform Paketi’ni açıklarken, “Kamu görevlileri, kadrolarına bağlı pozisyonları dışında, en fazla bir kurumun yönetim veya denetim kurullarında görev alabileceklerdir” demişti. Şu ana kadar da böyle bir yasa Meclis’e gelmiş değil.

Yasa gelecek ise, “ballı maaş”da denilen bu uygulamaya nasıl bir düzenleme getirilecek, ya da getirilecek mi, yoksa 100 bin liraya varan maaşlar devam mı edecek?

Sayın Metiner’in dediği gibi “toplum vicdanını kanatan haksız düzenleme” devam edip gidecek mi? Göreceğiz…

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SEVİNELİM Mİ, ÜZÜLELİM Mİ?

Koronavirüs salgını her gün canlar almaya devam ederken, bir yandan da vak’alar 5 binlerin altına bir türlü inmiyor. Aşılamaya hız verildiğini görmek memnuniyet verici.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün sosyal medyadan farklı bir üslûpla paylaşımlar yapıyor. Salgının başlarında olduğu kadar olmasa da ekranlarda çok sık görünüyor. Bilim kurulu toplantıların olduğu gün herkes televizyon başına geçip Sayın Koca’nın ne diyeceğini merakla bekliyor. Sosyal medyada 7 milyondan fazla takipçisi var. Attığı tweetler milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Sayın Koca, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından “Umarım artık beni daha az görecek, sesimi daha az duyacaksınız…” diye bir mesaj paylaştı.

Bu tweete sevinelim mi, üzülelim mi karar veremedik… Sizce?

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VEKİL OLMAK KOLAY DEĞİL

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, “milletvekilliğini beceremediğini” söylerken, Erdoğan’ın ricasıyla vekil adayı olduğunu, bir daha asla aday olmayacağını da ifade etmiş. Bu kendi kararıdır. Ama söylediği bir cümle ise dikkat çekici. “Üç ayda bir maaş alıyorum. İki haftada maaş bitiyor. Ona yardım, buna yardım” diyerek bir bakıma maaşının azlığından şikâyet etmiş oluyor.

Milletvekili seçildikten sonra Meclis’e lüks marka otomobiliyle gelen Kenan Sofuoğlu epey dikkat çekmişti. SüperSport’ta 5 dünya şampiyonluğu bulunan Sofuoğlu, bu lüks aracını 2017 yılında 4 milyon TL’ye satın aldığı yazılıp çizilmişti. Şimdi kim bilir ne kadardır?

Şu anda milletvekili maaşı 25 bin lira. Asgarî ücret ise 2.826 lira. Yani yaklaşık 9 katı…

Her gelen seçmenine yemek ısmarlayacaksın, kalacak yer ayarlayacaksın, gidiş-geliş ücretini ödeyeceksin… Milletvekili olmak kolay değil tabi…