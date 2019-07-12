Meclis’te sistem tartışması

“Türk Tipi” Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin birinci yıl dönümünde “yetki ve etkinliği” azaldığı söylenen Meclis’te, grubu bulunan beş partinin grup başvekillerinin CHS sistemi ile ilgili görüşlerini sistemin aksayan ve işlemeyen pek çok yönünün ortaya çıkarılması açısından önemliydi.

Sistemin fiilen yürürlüğe girdiği 9 Temmuz’da yaşanan bu tartışmalara bir göz atalım:

“Sistemin bir yıllık karnesi”ne bakan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, sistemle yönetimde istikrar ve temsilde adalet sağlandığını, hem kuvvetler ayrılığının daha belirgin hâle geldiğini hem de her kuvvetin kendi içinde güçlendiğini söylerken, yürütme ile yasama ilişkilerini kurumsallaştırıp formel hâle getiren düzenlemelerin zaman içinde yapılması gerektiğini söylemesi sistemin bu anlamda oturmadığının bir bakıma ifade edilmesiydi.

“Güçlü yürütme, güçlü Meclis” hedefine ulaşıldığını söylerken de, bunu 24 Haziran 2018 seçimlerinde 9 partinin Meclise girmesi ve 5 partinin grup kurmasıyla izah etti…

Akçay’ın sisteme nasıl geçildiğiyle ilgili tarihî bilgi verdikten sonra, “Eski sisteme dönüş özlemi siyasal gericiliktir” demesiyle bir tartışma başladı. Tartışma CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in üzerine yürünmesine kadar gitti.

Akçay’dan sonra söz alan Özel, “Güçlü Meclis” sözünün billboardlarda kaldığını, iktidar partisine mensup milletvekilleri dahil, bakanların Meclise gelmemesinin, yürütmenin milletvekillerinden kopukluğunun, eleştirilerin bakanlar tarafından dikkate alınmadığının ifadesi olduğunu söyledi.

Meclis’in etkinliğinin azalmasını, “Gensoru yok, güvenoyu yok, sözlü soru yok, denetim diye ola ola elde yazılı soru kalmış” diye izah eden Özel, bazı rakamlarla söylediğini şöyle destekledi: “14 bin 073 soru önergesi verilmiş, süresinde yanıtlanan önerge sayısı 811; yüzde 5,7. Bu birinin atadığı, burada yemin etmek için kürsümüzü ödünç alan, ama bizden güç almayan ve bizim denetimimizde olmayan bakanlar sizi bir şeye saymıyorlar. Onlar diyor ki, ‘Ben Meclisin niye sorularını cevaplayayım?’ Yüzde 5,7. Sistem tıkanmasa verilen yazılı soru önergelerinin yüzde 94’ü cevapsız kalır mı?”

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise, CHP’nin sistemi eleştirirken, neyi istediğini, neyi savunduğunu söyleyemediğini ifade etti.

Bunun üzerine Özel, “Bizim taleplerimiz var, demokratik, parlamenter sistem. 16 Nisan’dan önceki de iyi değildi diyoruz her zeminde. Çünkü neden? Kuvvetler ayrılığı konusunda onun da eksikleri vardı, ama elhamdülillah kuvvetler ayrılığının canına okudunuz” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

Bu tartışma devam ederken, oturumu yönetin Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, yeni hükûmet sistemiyle birlikte yasama erki tamamen milletvekillerine geçtiğine göre mutlaka acil bir içtüzük düzenlemesiyle hem Meclisin işleyişinin hem de yasama, yürütmeyle ilgili ilişkilerin çerçevesinin de yeni içtüzükle beraber çizilmesi gerektiğini söyleme ihtiyacı hissetti.

Sonra da, “Sayın Ağıralioğlu topa girmek istiyor” diyerek İYİ Parti Grup Başvekili Yavuz Ağıralioğlu’na söz verdi. “1980 ihtilâlinden sonra başımıza belâ olan bir Anayasa” diyerek söze başlayan Ağıralioğlu, “Hep beraber feveran ettik ki, bu Allah’ın belâsı Anayasa’dan bizi biri kurtarsın. Elimizde bir taslak yoktu, ama Siyasî Partiler Kanunu’ndan tutun da temsil imkânındaki aksaklıklara kadar Türk demokrasisini pek çok mevzuda sıkıntıya sokan sistemden, yirmi-yirmi beş sene ‘Bu Anayasa’dan Allah’ını, kitabını, Peygamber’ini seven biri bizi kurtarsın’ demekle geçti” diyerek darbe anayasasını eleştirdi.

Ardından da yeni sistemle ilgili görüşlerini, “Şimdi, bu sistemi tecrübe ediyoruz, kâğıt üstünde çok güzel olabilir bu sistem, uygulamada aksaklıklarını da görüyoruz…

AK Parti’nin zihninde bu işin dengesi şöyledir: ‘Kemal Bey, Tayyip Bey’in salâhiyetlerini kullansa razı mısınız?’ın cevabı ‘evet’ ise sistem doğrudur ya da CHP için, Tayyip Bey’in salahiyetlerini kullanırken ‘evet’ ise doğrudur. Biz sistemin uygulamada aksayan yönlerini görüp bunları düzeltme iradesinde egemen gücün millet olduğunu unutmamız lâzım” şeklinde açıkladı.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç da, “Adalet ve Kalkınma Partisi’nin farklı sözcüleri çeşitli kavramlarla durumu ele aldılar. Grup Başkanvekili Sayın Turan ‘revizyon’ demişti, o zaman konuşmuştuk. Sonra ‘revizyon’ değil, ‘tadilat’ üzerinde duruldu. En son parti sözcüsü Sayın Çelik ‘MR’ını çekeceğiz sistemin’ dedi. Hakikaten bir MR çekimine ihtiyaç var ve bu MR çekimini de sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi yapmamalı. Yani bu; şeffaf, açık, herkesin görebildiği bir MR çekimi olmalı” diyerek sisteme eleştirisi anlattı.

Tartışma bu minval üzere devam edip gitti…

CHS’nin birinci yıl dönümünde, partilerin grup başkanvekillerinin yeni sisteme bakışları böyle... Yeni sistemden aslında kimse memnun değil, aksayan, yanlış giden tarafları var. Bunu bütün partiler kabul ediyor, ama dozajı farklı…

Tartışmalardan görülüyor ki, sistemin 1. yılında neden memnun olunduğunu söyleyen de, neden memnun olmadığını söyleyende bunun gerekçelerini net olarak ortaya koyamıyor. Önümüzdeki günlerde fikirler netleştikçe çalışmalar ortaya çıkacak. Ancak şurası net ki, önümüzdeki günlerde bu tartışmalar daha da hararetlenecek.