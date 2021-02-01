Pandemi dolayısıyla lokantalar, kafeler kapalı.

Marketler açık, ama gıda ve temizlik malzemelerinde anormal fiyat artışları, işsizliğin ve hayat pahalılığın olduğu ortamda büyük tepki çekiyor, fırsatçılık olarak değerlendiriliyor. Bu artışlar artık hükümet ve onu destekleyenler tarafından dahi kabul edilirken, denetlemeler başladı.

Gıda fiyatlarındaki artışların gündemde olduğu şu günlerde Meclis’te ilginç bir olay yaşandı!

Bursa Milletvekili Erkan Aydın ve arkadaşları tarafından “gıda fiyatlarındaki aşırı artışın araştırılması” amacıyla Meclis Başkanlığı’na verilmiş olan Meclis araştırma önergesinin görüşmeleri sırasında Erkan Aydın “zam şampiyonu” olarak nitelendirdiği yumurta, ayçiçeği yağı, peynir ve makarna ile kürsüye geldi.

Bir poşette getirdiği bu gıdalara ödediği 70 liranın fişini göstererek, “kız istemeye giderken götürdüğünü” söylediği ayçiçeğin yüzde 52, peynirin yüzde 40 zamlandığını anlatarak, “4 kişilik bir ailenin sabah kahvaltısında 2 yumurta, peynir, zeytin, ekmek olarak bir kahvaltı yaptığında bedeli 7-8 lira; 4 kişi 25-30 lira civarında, aylığa vurun; 750, 800 lira sadece kahvaltı için verdiği para” hesabını yaptı.

Kendisini dinleyen vekillerin “bunun yanında ekmeği var, çayı var” sözlerine “bunları katmıyoruz bile” derken, getirdiği yumurtalar kürsüde kırıldı.

Aydın, “Gördünüz değil mi, heyecandan yumurtayı da kırdık. Vatandaş bu yumurtayı bir sene önce 12 liraya 30’lu alırken, 12 liraya bu sene sadece 11 adet alabiliyor. Yumurta dayanamadı kırıldı” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Partiler adına yapılan konuşmalarda yaşanan artışlar tenkit edildi ve çare bulunması için Meclis Araştırması açılması istenirken buna bir çare bulunması istendi. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AKP Kars Milletvekili Yunus Kılıç da gıda fiyatlarının diğer emtialara göre daha fazla arttığı tesbitine katıldığını ancak bunun sebebine bakılması gerektiğini söylemek durumunda kaldı.

Sonunda ne mi oldu? Tahmin edeceğiniz gibi muhalefetten gelen, iktidar tarafından da kabul edilen bu sorunla ilgili Meclis Araştırması açılması AKP ve MHP’nin oyları ile reddedildi… Şaşırdık mı? Hayır…

Olan da kırılan yumurtalara oldu.

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ASKERİN PARASINA EL KOYMAK!

TBMM Genel Kurulu, bir aylık aranın ardından toplandı. Bu süre içinde memleketlerinde olan ve halkın sorunlarını dinleyen vekiller bir dakika da olsa gündem dışı söz alarak konuştular. Konuşmalar arasında dikkat çeken konular vardı. Bunlardan birisini Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya anlattı.

Sokağa çıkma yasaklarında ekmek parası için simitçi fırınında çalışan bir gencin gece çalıştığı fırından çıktığında yapılan uygulamada derdini anlatmaya çalışsa da ceza yemekten kurtulamadığını anlatan Yılmazkaya şunları söyledi: “Bir genç kardeşimiz -vatanî görevi için- şu anda Siirt’te asker. Asker evlâdına, ihtiyaçları için, harçlık gönderen ailenin 100 TL’sine banka tarafından el konuluyor, üstüne üstlük, asker kardeşimizin 300 TL asker maaşına da el konuluyor, üç aylık asker ne yapacağını şaşırıyor. Ailesi araştırıyor, bakıyor ki Gaziantep Vergi Dairesi askerin maaşına ve gönderilen bütün harçlığına el koymuş…

Bunu bir örnek olarak veren Yılmazkaya eleştirilerini sürdürdü: “Yasaklara bağlı kesilen idarî cezalar 15 milyarı buldu’ diye seviniyorsunuz. Ayıptır, günahtır! Gariban askerden, ödeyemeyen gariban vatandaştan ne istiyorsunuz? Hazine’de para kalmayınca gariban vatandaşın, askerin, Mehmetçik’in harçlığına bile göz dikmişsiniz. Derhâl bu hatadan dönülmeli, mağdur olan vatandaşlarımızdan özür dilenmeli, bu cezalar affedilmeli.”

Sayın vekilin anlattığı bu olay gibi çok olay vardır. Bakalım bu konuşmadan sonra askerimiz bu mağduriyetten kurtulabilecek mi?

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MEMNUNİYETSİZ ÇOĞUNLUKTA

MAK Danışmanlık şirketi her ay yaptığı kamuoyu araştırmasıyla dünyanın ve ülkemizin gündemine ilişkin anket sonuçları açıklıyor. Bu ay ki araştırmasında da partilerin oy oranından bakanların başarı ve bilinme oranına, Biden’le birlikte ABD-Türkiye ilişkilerinden ekonomiye varıncaya kadar birçok konuda araştırmasını yayınladı.

Ankette dikkat çeken konulardan birisi de “Bir bütün olarak düşünüldüğünde, genel olarak hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusuna verilen cevaplar…

“Memnun değilim” diyenlerin orayı yüzde 61 iken, “çok memnunum” diyenlerin oranı yüzde 7’de kalmış. “Memnunum” diyenlerin oranı yüzde 8 olurken, “az memnunum” diyenler ise yüzde 15 olmuş.

Burada bizim dikkatimizi çeken sonuç ise memnun olma veya olmamanın partilere göre dağılımdan yaşanmış. AKP’ye oy verenlerin yüzde 33’ü “memnunum” derken, yüzde 27’si “çok memnun” olduğunu söylemiş. “Memnun olmayanlar”ın oranı yüzde 14 olmuş.

MHP’ye oy verenlerin yüzde 21’i “çok memnunum”, yüzde 42’si ise “memnunum” demiş.

“Memnun değilim” diyenlerin partilere göre dağıtımında CHP yüzde 73, İYİ Parti yüzde 54 olurken, “Çok memnunum” ve “memnunum” diyenler toplamı CHP yüzde 5, İYİ Parti yüzde 11 olmuş.

Anketin sadece bu kısmına bakıldığında ülkede bir kesimin hayatından memnun bir kesiminde memnun olmadığı görülüyor. Ülkeyi yönetenler bunu nasıl izah eder bilemiyoruz, ama bu memnuniyetsizliği giderecek olan da, buna çare üretecek olan da yine iktidardır.

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AMİN

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da Meclis’in açıldığı ve 2021 yılının ilk genel kurul toplantısında “2021 yılının; maskelerin, mesafelerin ortadan kalktığı; hepimizin aşılandığı; ‘Ben de corona oldum’ cümlesinin duyulmayacağı; vak’a sayısı, ölüm sayısı, entübe kavramlarının unutulduğu; yaşlıların huzur bulduğu; çocukların sokaklarda cıvıl cıvıl oynadığı; yoğun bakımların bomboş kaldığı; kısıtlamaların hatırlanmadığı; bütün milletimizin geleceğe güvenle bakacağı; koronavirüs salgın hastalığından kurtularak güçlü Türkiye yolunda adım adım yürüyeceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyorum...” diye bir konuşma yaptı.

Bize de bu temenniye “amin” demek kaldı.