Azların faydaları

ŞİİR

Az konuşup çok düşün, Hakka olsun dönüşün, İmanladır ölüşün, Bu olmalıdır düşün. Az uyumak çok kulluk, Sevaplar ile dolduk, Allah rızasını bulduk, Mücazattan kurtulduk. Yemeği az yer isen, Kurtulursun gafletten. Kaçmazsın ibadetten, Dünyan olur Cennetten.

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