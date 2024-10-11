ŞİİR

Gidelim Nurun dersine, Aman gitmeyin tersine, Nurlarla nurlansın sine, Muhtacız Nurdan besine. Nurlara olun ayine, Hiçbir şey geçmez yerine, Akıl, ruh, sır ve kalbine, Yerleştir letaifine. Herkes Nurlara muhtaçtır, Nurlar başlarda bir taçtır, Nurlar büyük ihtiyaçtır, Nurla beslenmeyen açtır. Nursuz kalan akıl kördür, Nurlu olan akıl hürdür, Nursuz kalan kalp ölüdür, Nurlu kalpler inci dürdür. Günahlar manevî kirdir, Nurla günahları sildir, Ekmek, su, hava gibidir, İnsan o zaman diridir. Nurdan ayrı kalsan eğer, Günahların ucu değer, Yoksa ömrün olur heder, Nurla kazanırsın değer. Nur dersini ihmal etme, Rabbim gir der Cennetime, Hazırlan ahiretine, Ebedî saadetine.

Okunma Sayısı: 310

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.