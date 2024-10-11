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11 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Gidelim Nurun dersine

Mehmet KOVANCI
11 Ekim 2024, Cuma
ŞİİR

Gidelim Nurun dersine,

Aman gitmeyin tersine,

Nurlarla nurlansın sine,

Muhtacız Nurdan besine.

 

Nurlara olun ayine,

Hiçbir şey geçmez yerine,

Akıl, ruh, sır ve kalbine,

Yerleştir letaifine.

 

Herkes Nurlara muhtaçtır,

Nurlar başlarda bir taçtır,

Nurlar büyük ihtiyaçtır,

Nurla beslenmeyen açtır.

 

Nursuz kalan akıl kördür,

Nurlu olan akıl hürdür,

Nursuz kalan kalp ölüdür,

Nurlu kalpler inci dürdür.

 

Günahlar manevî kirdir,

Nurla günahları sildir,

Ekmek, su, hava gibidir,

İnsan o zaman diridir.

 

Nurdan ayrı kalsan eğer,

Günahların ucu değer,

Yoksa ömrün olur heder,

Nurla kazanırsın değer.

 

Nur dersini ihmal etme,

Rabbim gir der Cennetime,

Hazırlan ahiretine,

Ebedî saadetine.

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