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5 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

HOŞ GELDİN SAFA GELDİN

Mehmet KOVANCI
05 Mart 2025, Çarşamba 11:57
Ramazan Şiirleri - Mehmet Kovancı

Sultanlar sultanısın,

Başımızım tacısın,

Canların cananısın,

Hoş geldin safa geldin.

 

Dikkat et Ramazan’a.

Fıtrat ayarlarına,

Döndürür bak kârına,

Döndün kâmil insana.

 

Ramazan’ın her ânı,

Hikmetlerini tanı,

Berekettir her yanı,

Allah bağlar şeytanı.

 

Duyguların terazi,

Oruçla hepimizi,

Ubudiyetimizi,

Tanıtır Rabbimizi.

 

Mihenktir her Ramazan,

Elmas mısın her zaman?

Kömür olma hiçbir an,

Allah’ı şükürle an.

 

Her bir nimet numune,

Bunlar nedir, ne diye?

Sana verildi niye?

Allah hesabına ye.

 

Hayvandan farklı insan,

Nimetler büyük ihsan,

Oruç bildirir inan,

Mün’im Allah’tır her an.

 

Kâinat ve mafiha,

Her Ramazan bir daha,

Götürüyor Allah’a,

Oruç biçilmez paha.

 

Nimet varsa in’am var,

İn’am varsa Mün’im var,

Mün’im sana daim yar,

Oruç sana büyük kâr.

 

Ramazan çok mühimdir,

Sevabı bire bindir,

Dinin şeairidir,

Nefse vur yere indir.

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