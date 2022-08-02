Tefekkür bahçesidir yaylalar elbet

ŞİİR

Uzun aradan sonra yayladayız çok şükür. Kâinat kitabını ediyoruz tefekkür. Aşk ve sevkle bekledik ağustos gelsin diye. Bu ayın ilk pazarı pikniğe davetiye. ÇORUM KARGI yaylası,’’TEFEKKÜR BAHÇESİDİR.’’ Piknik amaç değildir işin bahanesidir. Yaylaların zirvesi tefekkür ufku açar. Gaflet dağılır elbet ülfet yanından kaçar. Kâinat ve mafiha O’ndan bize mektuptur Mana-yı harfi ile RABBİMİZİ okutur. Gökyüzü ve yeryüzü, RABBİM’DEN birer ayet. Dosdoğru okur isen kazanırsın marifet. Her neye bakarsan bak; hal dilliyle ne söyler. ‘’Tesadüf ve sebebler, tabiat acizdir’’ der. Herşeyi satır satır yayla okutur sana. Bu tefekkür götürür bir olan yaratana Muhabbet ve uhuvvet,tesanüd ve vahdeti, Her halükarda sağlar iman, Kur’an hizmeti. Tevhid delillerini alem bildirir bize. Buna ittibâ etmek vaciptir hepimize. Şevk alıp şevk vererek şevke gelir hizmette. Numune-i imtisal oluyorlar gayrette. Tüllab-un Nur, davetli manevi ziyafete. Bu kaçmaz bir fırsattır. Lebbeyk deyin davete. Çorum Kargı yaylası, irtibatın adresi. Eğin önü mevkii, elbet buluşma yeri. Nurun kahramanları, bu yaylada vuslat var. Melekler gıbta ile, yayladakine bakar. Nur talebelerine kâinat ve mafiha. Bize her yer yayladır başlarız okumaya.

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