Üstad'ın mahiyeti

ŞİİR

Şerif ve Seyyid Üstad. En son Müceddid Üstad. Mümine ümid Üstad. Allah’a abid Üstad. Mehdi-i ahirzaman. Hürmetle anın her an. Ona fedadır bu can. Yan İslam derdiyle yan. Bak bir/inci Said’e Sana ne diyor dinle. Bak ikinci Said’e İman-ı tahkikiye Kimdir Üçüncü Said Eski ve yeni Said. Yapmış böyle bir tecdid. Üstad en son müceddid. Çölde vaha ne ise Kulak verin nur sese. Düşme gaflete ye’se Sakın etme vesvese. Git manevi meclise. Bu asrın vekiline. Sorun Said Nursi’ye Cevabı elbet müjde. Manevi meclis ne der: Etmeyin tasa keder. En gür sada İslam der. Üstadı tasdik eder. İman, hayat, şeriat. Bu üç tane hakikat. Mehdi ediyor irşat. Süfyan böyle olur mat. Siyaset aleminde Diyanet aleminde, Ve cihad aleminde, Saltanat aleminde, Mehdinin vazifesi. Duyulur elbet sesi. Bedbinlik neyin nesi. Nurlar herhal çaresi. Risalet-ün Nurlarla. İttihad-ı İslam’la. Umumi sulh olacak. Son Mehdi-i Azamla Muzaffer olur Mehdi. Talebe olun haydi. Gaye sade hizmetti. Başka bir şey değildi. İslam hakım olacak. Alem nurla dolacak. Batıl ise solacak. Küfür mağlup olacak. MEHMED KOVANCI

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