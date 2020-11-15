Ali Kanıbir Ağabey’in ardından

Ali Ağabey çok sevdiği Üstadına ve ahirete intikal etmiş kardeşlerine kavuştu, ama bizi de Ali Ağabeysiz bıraktı. Şahs-ı manevî içinde teselli ararken, Allah’ın sonsuz merhametinin ve lütfunun onun ve hepimizin üzerinde olması ümit ve duâsıyla..

Bir memur-u İlâhî olarak gönderilen Covid-19 virüsünün zahiren sebep olduğu, gerçekte ise İlâhî takdirin tecellisi olan vefiyat halkalarına bir halka daha eklendi.

Hastahanede yoğun bakım ünitesinde geçirdiği zorlu ve entube durumdaki ıztıraplı sürecin arkasından yorulmuş bedeni daha fazla dayanamadı ve Perşembe günü (12 Kasım 2020) ruhunu Rahman’a teslim eyledi.

Hastalığının her safhasında görüşmeye çalıştığımız günlerde, en son 2 Kasım günü 22.40’da aldığım sesli mesaja, 3 Kasım saat 12.43’te verdiğim cevaptan sonra durumunun ağırlaştığını, mesaja cevap verememesinden anlamıştım. Bilincini kaybettiği ana kadar da acı içinde olmasına rağmen ümidini kaybetmedi.

Defninin gerçekleştiği Cuma günü içindeki aynı saatlerde, ben de bu yazıyı kaleme almaya çalışıyorum, hüznümü ve göz yaşlarımı içime akıtarak.

Ali Kanıbir Ağabey ile 70’li yılların sonunda Antakya’dan geldiği Adana’da bir ders ortamında tanıştık. Kibar, enerji dolu, nazik ve gayretli hali; eserleri yeni tanımaya başlayan bir genç olarak dikkatimi çekmişti.

O günden sonra aramızda 45 yıl sürecek bir dostluk, kardeşlik ve sırdaşlık meydana geldi. 70’li yılların velûd Nur hizmetinde Adana’da diğer kahramanlarla birlikte gençlere örnek olarak, hizmetlerde bir yıldız gibi parladı. Genç yaşlarında bile vakur duruşu, samimiyeti, nezaketi ve sebkatiyle herkesin Ali Ağabeyi idi. Ailesi ve yetiştirdiği evlâtları ile de örnek bir baba...

Ali Ağabey’in Antakya, Adana ve Ankara’da hizmetleri, eksilmeyen şevki ve erkân-ı hizmet tavrı numune-i imtisal olarak hafızalarda yaşayacaktır.

Pandemi sürecinde fizikî derslerin yapılamadığı süreçte ulaşabildiği her türlü on-line derse iştirak etmeye çalışarak çevresine de örnek oldu. 10 gün süren ve beraberce yaptığımız, saatlerce devam eden müzakereli ESDE dersi bunlardan sadece biriydi. Şahs-ı manevîye inancı ve bağlılığı, her türlü badirelere rağmen kararlı bir şekilde vefat edinceye kadar devam etti.

Ali Ağabey’le beş dakika sohbet etmek, onu tanımak ve sevmek için yeterdi. Olağanüstü samimiyeti, nezaket ve kibarlığı, her yaştan insanla çok kolay kurabildiği diyaloğu, tam bir İstanbul beyefendisi izlenimini veriyordu. Bu müstesna özellikleri, kendisi bir şey söylemese de hizmete vesile oluyordu.

Kaldı ki; ömrü boyunca Şahs-ı Manevînin her kademesinde; il sekreteri, bölge sekreteri, Yeni Asya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak tam bir tevazu içinde yüksek bir mesuliyet ve vazife bilinci ile yaptığı hizmete, onu tanıyanlar şahittir. İfrat ve tefritlerle savrulma yaşadığımız dönemlerde Ali Ağabey vasatın, istikametin ve itidalin sesi olmuştur. Herkesi kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, ama fikirlerini açıkça muhataplarını incitmeden ifade eden bir hitabet güzeli idi.

Ali Ağabey çok sevdiği Üstadına ve ahirete intikal etmiş kardeşlerine kavuştu, ama bizi de Ali Ağabeysiz bıraktı. Şahs-ı manevî içinde teselli ararken, Allah’ın sonsuz merhametinin ve lütfunun onun ve hepimizin üzerinde olması ümit ve duâsıyla..

Mekânın Cennet olsun Ali Ağabey!..

Yazar: Mehmet Pekel