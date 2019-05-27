"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Herkesi birleştiren iftar sofrası

Merve İRİYARI
27 Mayıs 2019, Pazartesi 00:27
Akşam teravih namazından sonra imam herkesi iftara dâvet etmişti.

İlk defa cami iftarına gidecekti ve çok heyecanlıydı.

Yarım tuttuğu orucunu ikindiye yakın açmıştı ve şimdi de akşam saatine kadar bir şey yemeyecekti. Annesi bugün mukabeleden geç gelmişti. O gelince hazırlandılar ve gittiler. 

Babası işten direkt oraya gidecekti. Gittiklerinde her şey hazırlanmaya başlamıştı bile. Kalabalık, mutluluk ve topluca yapılan duâ...

 Hiç unutmayacağı bir iftar olmuştu. Bu Ramazan ne güzel bir aydı böyle herkesi birleştiren. 

Okunma Sayısı: 139
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyaset camiden elini çeksin

    Oruçlular dikkat

    Yunanistan'da flaş erken seçim kararı

    Bakan Kurum'dan Kağıthanelileri ilgilendiren açıklama

    Göztepe lige tutundu, Bursaspor ve Erzurumspor küme düştü

    Kendi medeniyetimizi unuttuk

    Darbeciler 27 Mayıs için hutbe okutmuş

    Askerliğe Saray muafiyeti

    EYT’liler yine meydanlardaydı

    ‘Torbalar’ kanun yapma kalitesini düşürdü

    Yassıada turistik tesis olmamalıydı

    Yanlış, zamansız ve gereksiz

    ABD ile görüşüldüğü iddialarına ilişkin İran'dan açıklama

    Şanlıurfa'da yetkilileri harekete geçirdi!

    İsrail'de erken seçim gündemde

    Uçuşu yarım saat geciktiren bakan istifa etti

    Cezayir'de cumhurbaşkanı adayı yok

    Guaido ve Maduro müzakerelere devam edecek

    'Kuzey Kore'nin füze denemelerinden rahatsızlık duymadım'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Siyaset camiden elini çeksin
    Genel

    Oruçlular dikkat
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Zalim, vahşi ve de yüzsüz…
    Risale-i Nur'dan

    “Kadir Gecesi’ni hususan son 10 günde arayınız”
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Eşhâs-ı âhirzamân niçin mestur kalmıştır?
    Cevher İLHAN

    Rakamlarla “israf düzeni”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ey devletlûler! Demokraside yarışın...
    Genel

    Yunanistan'da flaş erken seçim kararı
    Mehmet KARA

    Demokrasiye “kara leke”nin sürüldüğü gün!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.