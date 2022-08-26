"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

“Ehl-i imanın imanını kurtarmak”

Mikail YAPRAK
26 Ağustos 2022, Cuma
Kur’an’ın, bu ahirzamanda hakiki ve harika bir tefsiri olan Risale-i Nurları sürekli okumanın neden kaçınılmaz olduğu, her zaman ve her vesileyle ve giderek daha iyi anlaşılıyor.

Okurken; acizâne dikkatimi çeken, şu acizi hayretlere gark eden ve başlığa aldığımız ifade şu paragrafta geçiyor:

“Evet, Risale-i Nur’un o kadar dehşetli muannidlere karşı galibane mukavemeti, sırr-ı ihlastan, hiçbir şeye âlet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehl-i tarîkatın ehemmiyet verdikleri keşif ve keramet-i şahsiyeye ehemmiyet vermemesindendir. Ve velayet-i kübra ashabları olan sahabîler gibi veraset-i nübüvvet sırrıyla, yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehl-i imanın imanlarını kurtarmaktır.”1

Ehl-i imanın imanını kurtarmak!. Bu ifade, âyette geçen, “Ey iman edenler iman edin!”2 emrini derhatır ettiriyor.

Hem zaten hadis-i şerifte de, “Lailahe illallah ile imanınızı yenileyiniz” buyruluyor.

Demek ki Cenab-ı Hak; sürekli canlı tutulan, kulu yönlendiren ve yeni delillerle sürekli pekiştirilen bir iman talebinde bulunuyor.

Zaten bu ahirzamanda, hele hele siyaset arenasında karşılıklı mefaatler o kadar “öncelikli” bir çehreye bürünmüş ki; senin bir yakının, bir dostun veya bir akraban hasbelkader siyasete girmesi veya bir makam sahibi olması halinde, sen artık onunla karşılıksız ve Allah için olan muhabbetini sürdüremez hale geliyorsun.  

İşte size bariz bir misal. İlimiz havaalanı müdürü bir zamanlar bir sohbetinde bir tesbitini ve bizzat müşahedesini hazirun ile şöyle paylaşmıştı: 

“Yaklaşık otuz yıllık görevim esnasında bilhassa bir şey hayretimi mucip olmuştur. Hükûmetler değişir, milletvekilleri değişir ama, onları bu havaalanında karşılayan ve onları buradan uğurlayan menfaat zebunu kişiler değişmez. Karşılayanlar ve uğurlayanlar arasında belli bazı kişiler her zaman bulunurlar.”

O müdürün, o havaalanındaki müşahedesini; hükümet mensuplarının, iktidar milletvekillerinin karşılanıp uğurlandığı, yahut ziyaretgâh yapıldığı her alana teşmil edebilirsiniz. Bakanlıklardan tutun tâ hükümetle bağı olan en küçük bürolara kadar, menfaat kokusunun nasıl yayıldığını, menfaat kazanlarının nasıl fokuk fokur kaynatıldığını uzaktan bakarak da farkedebilirsiniz. 

“Bugünlerde benim yanıma müteaddit ayrı ayrı zâtlar geldiler. Ben onları âhiret için zannettim. Halbuki ya ticaret veya işlerinde bir kesat ve muvaffakiyetsizlik olduğundan, bize ve Risale-i Nur’a, muvaffakiyet için ve zarardan kurtulmak niyetiyle müracaat edip, dua ve istişare istediklerini anladım. ‘Ben, bunlara ne edeyim ve ne diyeyim?’ diye tahattur ettim. Birden ihtar edildi:

‘Ne sen divane ol ve ne de onları divanelikte bırakıp divanece konuşma.(..) Evet, hadsiz hayat-ı uhreviyeye nispeten muvakkat ve fâni kısacık hayat-ı dünyeviyenin zararları, sineklerin ısırması gibidir. Hayat-ı ebediyenin zararları, ona nispeten yılanların ısırmasıdır.’”3

“Evet, herbir adam vatanıyla, milletiyle, hükümetiyle alâkadardır. Fakat bu alâkadarlık, muvakkat cereyanlara kapılıp millet ve vatanı ve hükümetin menfaatini bazı şahısların muvakkat siyasetlerine tabi etmek, belki aynını telâkki etmek çok yanlış olmakla beraber; o vatanperverlik, milletperverlik hissinden ve vazifesinden herkese düşen vazife bir ise, kendi kalb ve ruhundan idare-i şahsiye ve beytiye ve diniye, ve hâkeza, çok dairelerde hakikî vazifedar olduğu hizmet ve alâka ve merak on, yirmi, belki yüzdür. Bu ciddi ve lüzumlu bu kadar alâkaların zararına olarak, birtek lüzumsuz ve ona göre mâlâyâni olan siyaset cereyanlarına feda etmek dîvanelik değil de nedir?”4

Dipnotlar:

1-Tarihçe-i Hayat, s.305

2-Nisa Sûresi, 136

3-Kastamonu Lahikası, s.84

4-a.g.e., s.35 

Okunma Sayısı: 299
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretmezsek tükeniriz

    Öğretmenlik siyasi polemik konusu yapılmasın

    Üretici emeğinin karşılığını almalı

    Tıp Fakültesinde bir yıl sonraya randevu

    Harem-i İbrahim’e siyonist kilit

    Kasko fiyatları yerinde durmuyor

    Aynı gemideyiz ama...

    Başakşehir, Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdırdı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi biletini rahat aldı

    Açlık sınırı 7 bin lirayı aştı

    Okul servisleri de zamlandı

    Ortak aday çıkaracağız

    Liman patlamasının üzerinden 2 yıl geçti

    Lübnan’a insani yardım

    YSK 53 personel alacak

    Erdoğan kim, nass kim?

    Meydan ve anketlerden memnun değil

    Sağanak yağıştan yine olumsuz etkilenen İstanbul'da son durum?

    Zelenskiy: Rusya, tren istasyonuna saldırdı; 15 kişi öldü

    MSB: Yunan uçakları Türk F-16'larını taciz etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tıp Fakültesinde bir yıl sonraya randevu
    Genel

    Harem-i İbrahim’e siyonist kilit
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hak ve hürriyet mücadelesi
    İbrahim ERSOYLU

    Nur Talebelerinin imtihanı
    Ahmet BATTAL

    Kendisini hâkim savcı yerine koyanlar
    Risale-i Nur'dan

    Her geceden sonra bir sabah var
    Şükrü BULUT

    Gençliğin tereddisinde dinî cemaatlerimizin vebali...
    Cevher İLHAN

    Saptırmalı siyasî skandallar…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.