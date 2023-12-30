"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

“Mukadderat-ı Beşer piyangosu”

Mikail YAPRAK
30 Aralık 2023, Cumartesi
Yine bir yılın sonu geliyor. Gelen yıla da hiç hayırlı girilmiyor. Yılbaşı çekilişi adı altında yeni yılın başına çoraplar örülüyor, fırıldaklar döndürülüyor.

Her yılın sonunda boş kafaları dolduran “yılbaşı” eğlencesinde ve kışın beyaz kefeni andıran beyazlığında bile Ahireti unutturup, ömürden koca bir yılı koparıp yeni bir yıla geçiş çizgisindeki çekilişle devreye giren bir şans oyunu ve haram getirisiyle nice hanelerin huzurunu yıkıp götüren bir kumar!.

Aynı zamanda bir devlet kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ‘Milli Piyango kumardır, haramdır’ diyor, diğer yandan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü de piyango düzenliyor. 

Her iki kurum da devlet kurum ve kuruluşu olduğuna göre, biri piyangoya haram diyor öteki çekiliş düzenliyor. Bu nasıl iş?

Bugüne kadar kumarda kazanılan paradan kimse fayda görmemiştir. Kumar meşru bir kazanç yolu değildir. Kumarda kaybedilen parada çoluk çocuğun, fakir fukaranın, garip gurabanın hakkı vardır. Kumar yaygınlaştıkça toplumda zarar üstüne zarar zincirleme sürüp gider. Kumar beraberinde içki, yalancılık, hırs, kin, intikam, cinayet gibi kötülükleri de getirir. Çalışmanın yerini tembellik alır.

Kumar; insana yaratıcısını unutturan, namaz kılmaktan alıkoyan, tembelliğe ve atalete sürükleyen, çalışma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık tohumlarını saçan haksız bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz ve onarılmaz yaralar açan oyunların her türlüsü İslam dininde haram kılınmıştır.

**

Risale-i Nur’da On Üçüncü Söz’deki bir temsil ile verilen hakikat dersi, her fırsatta defalarca okunsa ve başucuna serlevha olarak asılsa yeridir. 

Şimdi bu münasebetle sadece şu uzun cümleye bakalım: “Eğer o zehirli bal hükmünde olan hevesât-ı gayr-i meşrûayı terk edip, tılsım-ı Kur’ânî olan imân ve ferâizi elde etmekle ve fevkalâde ‘mukadderât-ı beşer piyangosundan’ çıkan saadet-i ebediye hazînesi biletini alacağına, yüz yirmi dört bin enbiyâ aleyhimüsselâm ile beraber hadd ü hesâba gelmeyen ehl-i velâyet ve ehl-i hakikat müttefikan haber veriyorlar ve âsârını gösteriyorlar.” 

Burada geçen “piyango” mâna itibariyle elbette bir şans oyunundan tamamen farklıdır. Yani bir kısım insanlar Cennete şans eseri olarak girecek ve bir kısmı da yine o ebedî saadeti şans eseri kaybedecek değillerdir. İman ve salih amel Cenneti netice verirken, küfür ve isyan da Cehennemi netice verir. Ancak, yapılan ibadetlere karşılık Cennetin ihsan edilmesi piyango ile servet kazanmaya benzer. Çünkü o ibadetler Cennet için yeterli değildir. Üstad’ın da ifade ettiği gibi, “Cennete girmek mahz-ı fazıldır.” Yani sadece İlahî bir ihsan ve lütuftur.

Risale-i Nur’da da piyango, “kumar” olarak vasıflandırılır. “Dördüncü Sözde denildiği gibi, bin lira ikramiye kazancı için bin adam iştirak etmiş bir piyango kumarına yirmi dört lirasından beş on lirayı veren ve yirmi dörtten birisini ebedî bir mücevherat hazinesinin biletine vermeyen”in ne kadar bedbaht olduğuna dikkat çekilir. 

Buradaki ebedî bir mücevherat hazinesinin bileti namazdır. Bir günlük ömrümüz olan yirmi dört saatin bir saati beş vakit namaz için kâfi gelir.

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Emekliler için intibak yasası şart

    TFF-Galatasaray-Fenerbahçe: Süper Kupa finali ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir

    Güney Afrika, İsrail'e "soykırım davası" açtı

    Yurdun batısının yağmurlu, diğer bölgelerinin yağışsız olması bekleniyor

    Diyarbakır'da midibüs kontrolden çıktı: 27 yaralı

    Alıkonulan Filistinliler, çeşitli işkencelere maruz kalıyor

    Nüfusun yüzde 91'i açlık ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

    Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazaya ilişkin 7 sürücü adliyede

    Ukrayna: Yapılan füze saldırısı sonucu 6 ölü, 28 yaralı

    Filistinliler Mescid-i Aksa'da Cuma namazına hasret kaldı

    Zelenskiy: Rusya 110 füze fırlattı

    Boeing "737 Max" tipi uçaklarını kontrole çağırdı

    Rusya: Varlıklara el koymak çok ciddi sonuçlar doğurur

    Filistin'deki soykırım dünyanın gözleri önünde devam ediyor

    Fenerbahçe ile Galatasaray Suudi Arabistan'da karşı karşıya geliyor

    Dünyanın hiçbir yerinde böyle zulüm yok

    Hollanda’da çocuklar Filistin için yürüdü: UCM, işini yap!

    Asgarî vicdanla belirlenen ücret kabul edilemez

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Susmayın, adalete sahip çıkın

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Cemaatleri devlete eklemleme
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Eski GS başkanı ezber bozdu!
    Osman ZENGİN

    Ankara Maltepe sohbet mekânının açılışında bulunduk
    Mikail YAPRAK

    “Mukadderat-ı Beşer piyangosu”
    Ali FERŞADOĞLU

    “Medresetüz’zehra projesi için geldim, maaş dilencisi değilim!..”
    Mehmet ÇETİN

    Anlamakta zorlanıyorum
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    Kelimeler ve şevk...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali HAKKOYMAZ

    İçim bir dağ içinde - Ân diyarı (4)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.