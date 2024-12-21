"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Meçhul kahraman

Misbah ERATİLLA
21 Aralık 2024, Cumartesi
Atıf Ural daha dokuz aylıkken sağ kaburga tarafında cerahat toplandı.

Doktor: “ameliyat yaparsak yüzde bir kurtulma ümidi var, yapmazsak ölecek” dedi. Annesi ameliyata razı olmadı. Babası yapılsın deyince ameliyat yapıldı. Cerahat alındı ve Atıf kurtuldu. Atıf’ın çocukluk ve gençlik yılları güzel geçti.

Ağabeyi Kemal Ural Ankara ziraat fakültesinde okurken Atıf Erzincan lisesinde öğrencidir. Atıf’a ağabeyi ilk defa “küçük sözler” kitabını gönderdi ve risalelerle tanışmasını sağladı. Liseden mezun olunca Ankara hukuk fakültesine kayıt yaptırdı. Aynı zamanda o kalben severek başladığı Risale-i Nur fakültesinde okuyordu. Okulunu Risale-i Nur hizmetinden fırsat bulamadığından altı yıl uzattıktan sonra on yılın sonunda muzun oldu. Bir müddet sonra Bediüzzaman’ı ziyaret etti. Bu ziyaretleri art arda devam etti. Bediüzzaman onun için: “Masonların belini kırdı” dedi.

1956 yılı itibariyle yeni harflerle Risale-i Nur eserleri “Sözler” den başlayarak matbaada basma işini Bediüzzaman’ın talimatıyla ilk defa Atıf Ural bastı. “Sözler” kitabını iki cilt olarak çıkarttı. Kitabın iç kapağına: “Neşreden hukuk fakültesi talebesi Atıf Ural” diye yazıldı.

Daha sonraları Said Özdemir, Ahmet Kalgay Ural, Mehmed Emin Birinci ile Mustafa Cahit kitap basma işine katıldı. Daktilonun başında Binbaşı Hayri vardı. Tâhirî Mutlu teksir işinde çalıştı.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kuraları çekilir. Sason’a savcı olarak atandı. Daha sonra Nusaybin ve Bozkurtta görev yaptı. Bozkurt’ta görevliyken hastalandı ve 18 Eylül 1966 yılında daha 33 yaşındayken vefat etti. Ankara Cebeci mezarlığına defnedildi.

Farklı kişiler ittifakla Atıf Ural için; “eşsiz fedakârdı, feragat sahibiydi, tevazu da örnekti ve kabiliyetli olduğu çok açık farkla görülüyordu” dediler

Onun için:

Osman Serdengeçti: “Eğer Nurcuların hepsi Atıf gibi okusa herkes Nurcu olurdu”

Ali Ulvi Kurucu: “O aslan bir gençti”

Av. Gültekin Sarıgül: “Ona hayrandım.”

Hasan Okur: “Atıf hakikaten bir cevherdi.”

Nusret Kocabay: “Ben onu nasıl tarif edeyim? Tarifle onu anlatmak mümkün olmuyor.

Mehmet Kırkıncı: “Arkasında namaza durduğumda dünyalar benim oluyordu.”

Said Özdemir: “Çok fedakâr ve şevkliydi.”

Mehmet Şevki Eygi: “Muhlis ve fedakârdı.”

Sezai Karakoç: “İpekten yumuşaktı.”

Dursun gürlek: “Meçhul kahramandı”

Atıf’ın maddî imkânları çok dar olmasına rağmen hiç kimsenin minnetini çekmedi. Kimseden borç almamak onun prensibiydi. Bir gün parasız kalmıştı. Kitap paraları yanında olmasına rağmen kitap paralarını Beytü’l-mal gibi gördüğünden onlara dokunmadı. Açlık kendini tam hissettirince çaresizlik içinde evin her tarafını aramış, taramış biraz un bulmuştu. Unun içine biraz su döküp hamur hâline getirdikten sonra gaz ocağında pişirdikten sonra yemişti: “Bana o kadar lezzetli geldi ki tarif edemem” demişti. Bir müddet evi tahtakuruları ile dolmuş, onları öldürmez pencereden tek tek aşağı atardı. Yine bir gün kız kardeşi bir karasineği öldürdü diye üç gün onunla konuşmadı.

Atıf Bediüzzaman’dan gördüğü ve öğrendiklerini harfiyen bir kahraman olarak yaşadı ve şerefli bir Nur talebesi olarak vefat etti. Gelecek nesillere örnek bir rol model ve başı dik bir geçmiş bıraktı.

Kaynak:

Ömer Özcan-Ağabeyler Anlatıyor- 4; s. 29-5.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı yapıldı: 1 kişi öldü, 80 kişi yaralandı

    Fenerbahçe, Eyüpspor'a da takıldı

    Ukrayna ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız

    Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

    Zelenskiy: ABD olmadan güvenlik garantileri yetersiz

    ''İsrail'in Gazze'de kalıcı işgalini reddediyoruz''

    Motivasyondan çok disipline odaklanın

    İslâm, insanlık için kurtuluş reçetesi

    İlâç yokluğu halk sağlığını tehdit ediyor

    Netanyahu savaş suçlusu

    Maaşlar açlık sınırının altında

    İsrail'in Suriye'ye yönelik işgal adımları "geçici"ymiş!

    2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yoğun göç hareketliliği yaşanıyor

    Manz şirketi iflas başvurusunda bulunacak

    Güleçyüz tahliye oldu

    10 yılda 70 bin düzensiz göçmen öldü

    Rus komutanın ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını Kiev yönetimi organize etti

    Azerbaycan, Ermenistan'la 2 maddede mutabakat sağlayamadı

    BM: Yeni bir Suriye için çok fazla umut var

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizlikler bitsin
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    H. Muharrem OKUR

    İttifaktaki sır
    Misbah ERATİLLA

    Meçhul kahraman
    Muhammet ÖRTLEK

    Esad’ın düşüşünün, İran ve direniş ekseni için anlamı
    Dr. Aytekin COŞKUN

    Trump, NATO, BM, Made in USA, Made in CHINA
    İbrahim Günaydın

    Allah’ı zikretmek ihtiyaçtır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet ÇETİN

    Risale-i Nur’da uzun cümleler meselesi (9)
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.