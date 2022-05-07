"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Hürriyet ve ahlak

Muhammed Yusuf Akbaş
07 Mayıs 2022, Cumartesi
İbadetlerin amacı ahlakı gerçekleştirmektir.

Toplumlardaki ahlakî çöküntünün sebeplerinden biri, teorinin ve uygulamanın birbiriyle örtüşmemesidir. Teorisi mükemmel olanın, o teorinin ürettiğinde de mükemmele yakın olması gerekmez mi?

Her şeyden evvel bize lâzım olanın dürüstlük olduğunu söyleyen Üstad’ın bu tavrı, ahlakı birinci sıraya koyduğunun göstergesidir. 

Ahlakın yeşereceği en verimli yer hürriyet ortamıdır. İman ile hürriyeti birbirinden ayırmamak lazım. Hürriyetin olmadığı otoriter rejimlerde toplumda ahlak olmaz. Muhafazakârlar bu konuda bazı değerleri muhafaza edeceğim derken aslında hürriyeti ikinci plana atıyorlar. İstibdadî yönetimler, insanda şahsiyet de bırakmazlar. 

Ahlaklı olmayı kendi partisinden, ideolojisinden ibaret sananlar yanılıyorlardır. Kendisi dürüst olmadan toplumun diğerlerinden demokratlık ve dürüstlük beklemek çok ahlaklı bir davranış değildir.

Kendi vicdansızlığını, zulmünü başkalarının yaptıkları ile meşrulaştıranlar sadece kendilerini kandırabilirler. Olumsuzluklar karşısında insanlar bir ölçüye uymak isterler. İşte o ölçü bozulmamış bir vicdandır. Vicdan muhasebesini yapan kişiliğini kazanandır. Aşırı siyasallaşma, kutuplaşma toplumda var olan ahlakı da çürütür.

Hürriyet ortamında demokrasi ile insanlar sağlam bir kişilik sahibi olabilirler. Cumhuriyetin ve demokrasinin merkezinde insan vardır. Cumhuriyet liyakati sağlar. Dolayısıyla bunların, hukuku ve eşitliği insan için sağlaması gerekir. 

Hukukun egemen olduğu toplumlar, ahlaklı toplumlardır. Yoksa bir partiye veya bir gruba ait hissetmeniz sizi tek başına ahlaklı yapmaz.

Gelir dağılımını eşit yapmak insanları ahlaklı yapar. Hakkı teslim etmek ahlaklı yapar. Üstad’ın istiğna mesleği icabı kimseden yardım almaması onu çok yüksek bir ahlak seviyesine yükseltmiştir.

Hukukun en temel ilkesi masumiyet karinesidir. Bir insanı, suçsuzluğunu ispatlamak zorunda bırakmak ahlakî değildir. Otoriter toplumlarda herkes suçlu olmadığını ispatlamaya çalışır. Çünkü herkes suçludur veya suçlu potansiyellidir.

Hukuk ve demokrasi hürriyet ortamında gelişir. 

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasete seviye ve üslup uyarısı

    Ukrayna-Rusya savaşı 72. gününde: Rusya, doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

    Orman yangınlarına ne kadar hazırız?

    50 bin çiviyle Esma’yı yazdı

    Müslümanların şikayetlerini görmüyorlar

    Hiperenflasyona doğru gidiyoruz

    İsrail tahrik ediyor

    10 şirketten 9’u uzaktan çalışmayı istiyor

    2023’e kadar en yüksek enflasyon bizde olacak

    6’lı masa umudun masasıdır

    Çiftçi nefessiz kaldı

    Emekliye ek zam yapılsın

    ‘Halkın yüzde 21’i yoksul, yüzde 63’ü borçlu’

    Kırmızı ete yine zam geliyor

    Türkiye'de salgının son 24 saati

    Yağmur duasına çıktılar

    Çiğ süt fiyatına yüzde 30 zam

    Ankara Emniyeti’nde yeni işkence iddiaları

    İstinaf ‘cezalar hukuka uygun’ dedi

    Ameliyat öncesi PCR zorunluluğu kaldırıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zübeyir Gündüzalp mevlidi bugün
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dualar ve 5. Şua
    Ahmet BATTAL

    Atanmış siyasetten atanmış şampiyonlara
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaderim yazılmışsa benim ne suçum var?”
    Muhammet ÖRTLEK

    Küresel NATO mu?
    Genel

    Risale-i Nur hizmetleri Avustralya’da da kök saldı
    Faruk ÇAKIR

    Yüzde 70 enflasyona sevinmek...
    Genel

    Hiperenflasyona doğru gidiyoruz
    Genel

    50 bin çiviyle Esma’yı yazdı
    Cevher İLHAN

    İsrail’e artık “kuru kınama” bile yok!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.