Körfez’in askerleri

Körfez ülkeleri her zaman yüksek petrol gelirleriyle dikkat çekmiştir.

Ancak ülkemizle karşılaştırıldığında, nüfus sayıları azdır. Bu az nüfustan da silâhlı kuvvetlere katılmaya hevesli vatandaş sayıları da oldukça düşüktür. Dolayısıyla Körfez ülkeleri yabancı asker istihdamına yönelmişlerdir.

Körfez ülkelerinin yüksek geliri sayesinde müreffeh bir yaşama kalitesini yaşayan vatandaşları için askerliğin disiplinli ve zor şartları pek çekici gelmediği muhtemeldir.

Yabancı sözleşmeli asker bulundurmak, 6 Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi devletin siyasî dinamiklerine denk geldiği söylenebilir. KİK üyelerinden Kuveyt’i kısmen istisna dışında tutarsak, bu ülkelerin vatandaşlarının sınırlı siyasî haklardan istifade ettiği ve askerî konularda da gözetim dışında tutulduğu kaydediliyor. Bu sebeple Körfez monarşileri, siyaseten yabancı sözleşmeli askerleri istihdam ediyorlar. Çünkü yabancı sözleşmeli askerlerin genellikle takip ettikleri siyasî çıkarları bulunmamaktadır. Aynı zamanda rejimi devirmek gibi toplumsal olaylara nadiren katılırlar. Bununla birlikte bu askerlerin, yerli nüfusla hiçbir sosyal bağları olmadıkları için, devlet sözleşmelileri yerlilerin yönetim karşıtı girişimlerinde güvenle harekete geçirebilir.

Körfez monarşilerinde yerli askerlerin maliyeti, sözleşmelilere göre daha yüksektir. Bir anlamda ucuz işgücü niteliğindeki yabancı sözleşmeli askerlerin herhangi bir çatışmada zayiat vermeleri durumunda, o ülkede sosyal hareket de söz konusu olmamaktadır. KİK üyelerinin ordularında subay kadroları ülkenin yerli vatandaşlarından oluşmaktadır. Yabancı sözleşmeli askerler de daha çok alt sınıftaki askerlerden meydana geliyor. Diğer taraftan Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki Ulusal Muhafızlar ülke vatandaşlarından seçiliyor.

Yabancı sözleşmeli askerlerin en yüksek oranla, yine Körfez’in en zengin 3 ülkesi Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’te mevcut. Bu 3 ülke 2013-2017 yılları arasında erkek vatandaşları için zorunlu askerlik hizmeti başlatmasına rağmen, zorunlu askerliğe almanın temel sebebi, sözleşmelilerin sayısını azaltmak olmadığından, sözleşmelilerin rolü halen devam ediyor.

Teksas Üniversitesi’nden Zoltan Barany’nin konuyla ilgili Arap Çalışmaları Dergisi (Journal of Arabian Studies)’nin 2018 yılı 1. cilt 8. sayısındaki “Arabistan Askerleri: Körfez’deki Zorunlu Askerlik Hizmetini Açıklamak (Soldiers of Arabia: Explaining Compulsory Miliatary Servise in the Gulf)” makalesine göre 2009’da Bahreyn Ulusal Güvenlik Ajansı’nın % 64’ü Bahreynli değildir. Bahreyn Hava Kuvvetleri’nin % 18’ini Pakistanlı sözleşmeli askerlerden meydana geliyor.

Kuveyt’te 2016 yılı itibariyle ordunun yaklaşık yarısının yabancı sözleşmelilerden ve sözleşmelilerin çoğunluğunu Kuveyt vatandaşlığına başvuran Suudiler oluşturuyor.

Umman ise, bölgenin en ulusal ordusuna sahip. Ancak Umman’da ordunun önemli bir kısmını Beluci kökenli vatandaşlar teşkil ediyor.

Katar silâhlı kuvvetlerinin % 85 kadarı Pakistan, Sudan ve Kolombiya’dan getirtilen sözleşmeli yabancı askerler görevlendirilmiş durumda. Doha yönetimi 2006’da 6 bin Somalili ve 360 Sudanlıyı askerî personel olarak aldı. Katar ordusunda yerli ve yabancı askerler arasındaki çarpık denge, 2017’den bu yana önemli bir endişe kaynağı haline geldi. Katar ordusundaki yabancı personel sayısının yüksek oluşu Suudi-BAE ikilisine karşı alınan bir tedbir mahiyetinde. Katar, BAE ve Kuveyt’te ordularında vasıfsız işleri yabancılar yapmaktadır.

Suudi Arabistan ordusundaki yabancı sayısı diğer KİK ülkelerine nazaran daha az sayıda. Ancak Yemen’deki Suudi kara ordusuna çok fazla Yemenli alındığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Suudi ordusunda, bin ABD’li ve 3 yüz İngiliz askerî personeli bulunuyor.

BAE’de de silâhlı personelin en az % 70’inin Ummanlı ve Yemenliler oluşturuyor. Gerillalarla mücadelede Kolombiya’nın üst düzey askerleri BAE için çalışanlardan. Yine BAE, ABD’li Blackwater’ın kurucusu Erik Prince’ın şirketi Reflex Responses ile 529 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı da uluslar arası basında yer alıyor. Diğer taraftan Yemen’de BAE için savaşanlar arasında Çad, Şili, Kolombiya, Libya, Panama, Nijerya, Somali, Salvador, Sudan ve Uganda’dan yabancı sözleşmeli askerler bulunuyor.

KİK ülkelerinin son yıllardaki yükselen silâhlanma yatırımı devam ettikçe, yabancı sözleşmeli askerlerin de varlığının devam edeceği öngörüler arasındadır.