Runnymede Trust’ın İslamofobi raporları

İslamofobi kavramı ve kısa tarihî gelişimini 5 Ocak 2021 tarihli “İslamofobi” başlıklı köşe yazımda sizlerle paylaşmıştım.

SSCB’nin 1989’da dağılması, Doğu ve Batı bloğunu ayıran Berlin Duvarı’nın 1991’de yıkılmasıyla Avrupa’nın Demir Perdesi açılmıştı. Böylece İki Kutuplu dünya sisteminin Soğuk Savaş’ı sona ererek, yeni bir uluslar arası sistem dönemi başlamıştı.

Başlayan yeni dönemde kimlik, kültür, azınlık gibi kavramlar önem kazanmıştır. Özellikle 1990’lardan itibaren azınlık dinî gruba karşı İslamofobi kavramı Avrupa’da gündeme taşınmıştır.

İslamofobi terimi tarihî anlamda, kaşıtları için, İslâm’ın doğuşuna kadar götürülebilir. Ancak İslamofobi, ilk defa İngiltere’de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu Runnymede Trust’ın 1997’de “İslamofobi: Hepimiz İçin Bir Zorluk (Islamophobia: A Challenge for Us All)” başlığıyla yayınladığı raporda kaydedilmektedir. Runnymede Trust’ın sonraki tarihlerde de aynı konuyu ele alan yayınları mevcuttur.

Rapor’dan anlaşıldığına göre Avrupa’da İslâm, Müslüman, Doğu çekincesi ya da korkusunun çok uzun süredir var olduğu belirtilmektedir. Rapor’da İslâm’ın, “Batı karşısında ikinci sınıf statüde nitelendirilmesi” de Müslümanlara yönelik düşmanlık gütme sürecini hızlandırmakta. Buna Müslümanlar’a karışı ayrımcılık, dışlama, önyargı, ötekileştirme vb. davranışları eklemek gerekiyor. Belirtilen davranış şekillerinin daha ileri boyutu Müslüman kişilere fizikî şiddete dönüşmektedir. Raporun yayınlandığı 1997’den günümüze Müslümanlara yönelik bu davranışlar ve şiddet eylemlerini medyada fazlasıyla gördük. Aslında İslâm’a ve Müslümanlara karşı bu çeşit eylemlerin meşrûiyet zemini bulması daha üzücü.

Rapor’da Avrupa’da İslamofobi söylem ve davranışlarının sebepleri sıralanmakta: “İslâm değişime direnmektedir; İslâm öteki algılanmaktadır; İslâm’ın dün ve bugün diğer medeniyet ve kültürlerle etkileşimi olmamıştır; İslâm geri kalmış ve ilkel görülmektedir; İslâm şiddet, yanlısı ve din temelli terör üretmektedir; İslâm, siyasî ideoloji görülmektedir… Rapor’da İslâm için muhtelif olumsuzluklar ifade edilmiştir.

Runnymede Trust, Haziran 2004’te yayınladığı “Yeni Müslümanlar (The New Muslims) başlıklı raporda özellikle 11 Eylül 2001 terör olaylarından sonra İslamofobi meselesini ele almaktadır. Rapor 2 bölümden oluşuyor. 1. Bölümün ana başlığı “Müslüman Sorunu”. Bu başlık altında “ırk ve etnik çalışmalar, farklılık, Müslüman vatandaşların Avrupa’da uyumu ve cinsiyet” konuları ele alınmıştır. 2. Bölümde de “Yeni Müslümanlar” başlığı altında “Müslümanların askerlik hizmetleri, grup dayanışmaları, eğitim, yayınlar, radikalleşme, göçmenlik, diaspora, azınlık vb.” konulara değinilmiştir. “Yeni Müslümanlar” Raporu’nun odak noktası İslamofobi ile mücadelede Avrupa’daki yasal yetersizlikler vurgulanıyor.

Runnymede Trust, 2013’teki Rapor’unda da “Müslümanlara karşı ayrımcılığın arttığını, İslamofobi olayların yetkililere bildirilmesi için telefon hattı kurulduğu, aşırı sağcılık hakkında tedbirler alınması gerektiği” belirtiliyor.

Runnymede Trust’ın 2018’de “İslamofobi: Halen Hepimiz İçin Bir Zorluk (Islamophobia: Still A Challenge for Us All)” adı ile en son Raporu’nu yayınladı. Rapor’da “İslamofobi nedir?, yoksulluk, ırkçılık, sağlık, işgücü, Müslüman karşıtı nefret suçları, normalleşme, sivil toplum, feminizm, cinsiyet, Müslümanların tanınması için mücadele, anti-semitizm vd.” konulara değiniyor.

Runnymede Trust’ın rapor ve yayınları incelendiğinde, İslamofobi belirli bir süreç içinde takip edilmektedir. Birde Avrupa’da İslâm ve Müslümanlar hakkında olumsuz, yanlış ve eksik bilgilerden kaynaklı bir bakış söz konusudur. Son 10 yıldaki Afrika ve Ortadoğu’nun çoğunlukla Müslüman ülkelerinden Avrupa ve Batı’ya yönelik göç / mülteci akınları ve bazı göçmenlerden kaynaklı asayişi bozucu durumların Avrupa’da İslamofobi anlayışını derinleştirdiği de yorumlanmaktadır.

İslâm dünyasının ve Müslümanlar’ın “doğru İslâmiyeti ve İslâmiyete lâyık doğruluğu ve istikameti göstermesi” bugün Avrupa’da ve Batı dünyasında hakikî İslâm’ın anlaşılmasına şüphesiz yardımcı olacaktır. Müslümanlar’ın düşünce ve fiillerinde meşrû dairede müsbet hareket ederek, İslamofobi anlayışının çürütülmesi zorunluluktur.