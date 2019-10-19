Tunus Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Tunus’ta Cumhurbaşkanı Beji Caid Essibsi’nin Temmuz 2019’da vefatı üzerine erken seçim kararı alınmıştı.

15 Eylül 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 6 Ekim 2019’da yapılan Parlamento Genel Seçimleri’dir. Tunus, Arap Baharı’ndan sonra demokrasiye geçen tek ülke olarak tanımlanıyor. Buna rağmen Tunuslular tarihlerinde ikinci defa demokratik seçimler için sandık başına gittiler.

Ülke nüfusunun Temmuz 2018 verilerine göre 11 milyon olduğu Tunus’ta, 7 milyon kayıtlı seçmen bulunmaktadır. Tunus’ta Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıl, bir kişi en fazla iki dönem için seçilebiliyor. Eğer adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50’sini alamazsa, ikinci tur oylamaya gidilmektedir.

Tunus’ta 24 adayın yarıştığı ve katılımın yüzde 45.02 olarak gerçekleştiği 16 Eylül 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimleri 1. Tur oylamasında adaylardan hiçbir yüzde 50’yi aşamadığı için Cumhurbaşkanı seçilememişti. Seçimlere katılım oranının düşük kalması, halkın siyasete güveninin azalmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.

Seçimlerin 1. Turunda en yüksek oyu alan ilk iki aday olan; bağımsız, muhafazakâr, Anayasa profesörü Kais Saied Kaid Saeid 620 bin 711 oy alarak, yüzde 18.40 oranla seçimlerde birinci; adaylığını açıkladıktan sonra kara para aklamaktan dolayı seçim sürecinde gözaltına alınan Tunus’un Kalbi Partisi Başkanı Nabil Karoui de 525 bin 517 oy ve yüze 15.58 oranla ikinci gelmişti. Her iki aday 13 Ekim 2019 Pazar günü 2. Tur seçimlere katıldılar.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 14 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kesim sonuçlarını açıkladı. Adaylardan Kais Saied 2 milyon 777 bin 931 oy ile yüzde 72.71 oranına ulaştı. Diğer aday Nabil Karoui ise 1 milyon 42 bin 894 oy alarak, yüzde 27.29 oranında kaldı. Böylece seçimlerin kazananı ve yeni Cumhurbaşkanı Kais Saied oldu. Böylece Tunus 2011 yılı Arap Baharı’ndan bu yana ikinci defa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamlamış oldu.

Saeid’in rakibinin hapse girmesi üzerine “ahlâkî” gerekçelerle seçim kampanyası yürütmeyeceğini açıklaması, Saeid’in hanesine yazılan artı puandır. Saeid seçim sürecinde minimal kampanyalarla yetindi.

Tunus seçimleri uluslar arası kuruluşlarca da değerlendirildi. Kolombiya Küresel Çalışmalar Merkezi Başkanı Youssef Cherif, Tunus’ta kurulacak yeni hükümet hakkında “ülkenin yoksulluğu azaltmak ve güvenlik sorunları ile mücadele etmek için yeni bir döneme giriyoruz” diyerek, Saeid’in hükümet tarafından tecrit edilebileceği ön görüsünde bulundu.

Oriental ve Afrika Çalışmaları Okulu Profesörlerinden Charles Tripp de “Tunus seçimlerinde protestolar ve sokak gösterileri yaşanmadı” tesbitinde bulunarak “belirsizliklere rağmen, gözlemciler bu durumu ülkenin yeni gelişen demokrasisinin olumlu bir işareti olarak görmektedirler” demektedir.

Tunus’ta göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı ve hükümetin, ülkenin başlıca yoksulluk, işsizlik, demokrasi, insan hakları, hürriyetler vb. sorunlarını çözmede ne kadar başarılı olabileceklerini yakın gelecekte göreceğiz.