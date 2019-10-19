"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Tunus Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Muhammet ÖRTLEK
19 Ekim 2019, Cumartesi 00:18
Tunus’ta Cumhurbaşkanı Beji Caid Essibsi’nin Temmuz 2019’da vefatı üzerine erken seçim kararı alınmıştı.

15 Eylül 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 6 Ekim 2019’da yapılan Parlamento Genel Seçimleri’dir. Tunus, Arap Baharı’ndan sonra demokrasiye geçen tek ülke olarak tanımlanıyor. Buna rağmen Tunuslular tarihlerinde ikinci defa demokratik seçimler için sandık başına gittiler.

Ülke nüfusunun Temmuz 2018 verilerine göre 11 milyon olduğu Tunus’ta, 7 milyon kayıtlı seçmen bulunmaktadır. Tunus’ta Cumhurbaşkanı’nın görev süresi 5 yıl, bir kişi en fazla iki dönem için seçilebiliyor. Eğer adaylardan hiçbiri oyların yüzde 50’sini alamazsa, ikinci tur oylamaya gidilmektedir.

Tunus’ta 24 adayın yarıştığı ve katılımın yüzde 45.02 olarak gerçekleştiği 16 Eylül 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimleri 1. Tur oylamasında adaylardan hiçbir yüzde 50’yi aşamadığı için Cumhurbaşkanı seçilememişti. Seçimlere katılım oranının düşük kalması, halkın siyasete güveninin azalmasından kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir.

Seçimlerin 1. Turunda en yüksek oyu alan ilk iki aday olan; bağımsız, muhafazakâr, Anayasa profesörü Kais Saied Kaid Saeid 620 bin 711 oy alarak, yüzde 18.40 oranla seçimlerde birinci; adaylığını açıkladıktan sonra kara para aklamaktan dolayı seçim sürecinde gözaltına alınan Tunus’un Kalbi Partisi Başkanı Nabil Karoui de 525 bin 517 oy ve yüze 15.58 oranla ikinci gelmişti. Her iki aday 13 Ekim 2019 Pazar günü 2. Tur seçimlere katıldılar.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu, 14 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kesim sonuçlarını açıkladı. Adaylardan Kais Saied 2 milyon 777 bin 931 oy ile yüzde 72.71 oranına ulaştı. Diğer aday Nabil Karoui ise 1 milyon 42 bin 894 oy alarak, yüzde 27.29 oranında kaldı. Böylece seçimlerin kazananı ve yeni Cumhurbaşkanı Kais Saied oldu. Böylece Tunus 2011 yılı Arap Baharı’ndan bu yana ikinci defa Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamlamış oldu. 

Saeid’in rakibinin hapse girmesi üzerine “ahlâkî” gerekçelerle seçim kampanyası yürütmeyeceğini açıklaması, Saeid’in hanesine yazılan artı puandır. Saeid seçim sürecinde minimal kampanyalarla yetindi. 

Tunus seçimleri uluslar arası kuruluşlarca da değerlendirildi. Kolombiya Küresel Çalışmalar Merkezi Başkanı Youssef Cherif, Tunus’ta kurulacak yeni hükümet hakkında “ülkenin yoksulluğu azaltmak ve güvenlik sorunları ile mücadele etmek için yeni bir döneme giriyoruz” diyerek, Saeid’in hükümet tarafından tecrit edilebileceği ön görüsünde bulundu. 

Oriental ve Afrika Çalışmaları Okulu Profesörlerinden Charles Tripp de “Tunus seçimlerinde protestolar ve sokak gösterileri yaşanmadı” tesbitinde bulunarak “belirsizliklere rağmen, gözlemciler bu durumu ülkenin yeni gelişen demokrasisinin olumlu bir işareti olarak görmektedirler” demektedir.

Tunus’ta göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanı ve hükümetin, ülkenin başlıca yoksulluk, işsizlik, demokrasi, insan hakları, hürriyetler vb. sorunlarını çözmede ne kadar başarılı olabileceklerini yakın gelecekte göreceğiz.

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Anlaşma uygulanabilecek mi?

    Milli Savunma Bakanlığı: Kimyasal silah kullanıldığı iddiaları tamamen gerçek dışı

    NATO, Türkiye-ABD anlaşmasını değerlendirdi

    Galatasaray 5 maç sonra taraftarını sevindirdi

    Kur artışı, ilâç sektörünü vurdu

    BM, terör örgütü YPG/PKK'yı yalanladı

    Trump: Erdoğan ile görüştüm

    AB'den ABD'ye cevap: Misilleme yapacağız

    'PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip edilmektedir'

    'Yüreğimin yarısı Mekke'dir, geri kalanı da Medine'dir, üstünde bir tül gibi Kudüs vardır'

    Trump dalga geçiyor

    'Kudüs şairi' vefat etti

    Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı ABD basını böyle gördü

    Türkiye ile ABD arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin iddialar

    Devriye aracına saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

    Düzensiz göçle mücadeleye ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama

    Brezilya'da petrol sızıntısı alarmı!

    Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediyeleri ile ilgili yeni gelişme

    Asıl güvenlik riski sorumsuz yayınlarda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Örtülen gündemler
    Ahmet BATTAL

    Çöp kutusunu attık…
    Cevher İLHAN

    ABD ile “anlaşma”nın kodları…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Anlaşma uygulanabilecek mi?
    Faruk ÇAKIR

    Sanal dünyadaki tehlike
    Mehmet ÇETİN

    “Âyetlerimi” derken…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân, ebedî hayat hazinesini gösteriyor
    Halil ELİTOK

    Bediüzzaman, sadece din âlimi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.