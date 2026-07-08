ŞİİR

Okudukça, okudukça, Yükselelim, yükselelim. Nur ile oyun kurdukça, Yükselelim, yükselelim. Nur-u Kur’an yolu açık, Durma yürü can yola çık, Kalmayası bir tek balçık, Yükselelim, yükselelim. Zamanı hoş kılıp sakın, Yürüyelim akın akın, İşte bak ki akşam yakın, Yükselelim, yükselelim. Hem Vahid hem Ehad Allah, Subhanallah, Subhanallah, Durma, de elhamdülillah, Yükselelim, yükselelim. Allahu ekber diyelim, Günlere gülce gülelim, Niye boşuna ölelim, Yükselelim, yükselelim. Ceyhunî Âşure Günü, Hatırlatır bize dünü, Mahşer mü’minin düğünü, Yükselelim, yükselelim. CEYHÛNİ (Mustafa AVCU)

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