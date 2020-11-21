Annem, annem...

İnsanların uhrevî hayatı cihetiyle beslendikleri kaynak çok mühimdir.

Risale-i Nur eserleri bu açıdan beslenilen kaynak olarak dünya ve ahiret saadetine ve kurtuluşa vesiledir. Bu manalar muvacehesinde düşünüyoruz ki, ölüm dahi bir nevi çaredir ki, kabrin arkasının rahmet olduğunu göstermektedir.

Bu manaları merhum annemin vefatında da açıkça görme ve anlama fırsatını yaşadık. Bu vesileyle birlikte paylaştığımız Nur hakikatleri etrafında kenetlenen çok değerli ağabey, kardeş ve dostların yakın ve sıcak alâkadarlığı bizlerin bu duyguları yaşamamıza vesile oldu. Allah hepsinden ebediyen razı olsun. Nesebi kardeşlikten öteye bir manevî kardeşlik içinde uzaktan ve yakından “Biz birbirimizle beraberiz” kutsî anlayışı çerçevesinde manevî dayanışma sonucu başta gazetemizin yönetim kurulu kıymetli şahıslara ve çalışanlarına, sonra yurdun dört bir yanında dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Nur ağabey ve kardeşlere, dostlara ve büyük ekseriyetle tanıdıklara, gösterdikleri duâ hatim ve bizzat gelerek taziyetlerini esirgemeyen bütün gönül erkânlarına sonsuz ve kalbi teşekkürlerimizle Allah razı olsun diyoruz.

Şüphesiz bütün anneler kıymetli ve değerlidir. Öncelikle çağımızın vefasızlığına karşı ve zaman zaman görülen olumsuz hadiselere mukabil annelerin baş tacı edilip, saygı ve hürmetle değerlerini bilmeye ve bildirmeye devam edilmelidir. Biz de çoğu evlâtlar gibi annemizi çok sevenlerdeniz. Neki; uzun yıllar gurbet hasreti içinde kıvranırken daima annemizle beraber olamamamızın ezikliğini yaşadık. Bu hasret inşallah ahirette daha mükâfatlı olarak karşımıza çıkar. Doymadığım sevgili annemin güzel bir hususiyeti vardı. Aziz Üstadımızla alâkalı bahs edilen her yerde iç çeker, onun telif ettiği şaheserlerini alır göğsüne basar, öper başına koyardı.

Merhumun şu dar-ı dünyada bize kazandırdığı küçüklüğümüzden beri Nurlar’la alâkadarlığımızda verdiği destekti. Her sıkıldığında “Mustafa gel biraz Risale oku” sözü unutamadığım güzel bir ses olarak kulaklarımda hâlâ yankılanır durur.

Son yıllarda çektiği hastalığı inşallah günahlarına kefaret olur. Vefatı münasebetiyle yakından alâkadar olan herkese teşekkür ediyorum. Duâlarda daim buluşmak üzere inşallah.