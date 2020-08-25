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25 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Mehmet Sever Hoca

Mustafa ÖZTÜRKÇÜ
25 Ağustos 2020, Salı
Cenab-ı Hak rahmet eylesin, Mehmet Sever hoca iyi bir Nur Talebesiydi. Biz buna şahittik. 1970’li yıllardan beri Risale-i Nur’a hizmette faal bir ağabeyimizdi.

Van’ın merkez Sihke Caddesi üzerinde bulunan Hidayet Camii’nde imamet vazifesini deruhte ederken emekli olmuş, sonradan mide kanserine yakalanıp 20 Ağustos 2020 tarihinde emanetini teslim eylemişti. 

Kendisi gibi, yetiştirdiği oğulları da nurlarla iştigal eden kardeşlerimizdendi. Mehmet Sever Hocamızın vefatı akabinde, büyük oğlu Tayyar’dan vefatiyle alâkalı bilgilerini istirham ettik. Mehmet Sever Hoca’nın, seksenüç yaşında vefat ettiği ve görev yaptığı camiinden kaldırılarak Van Merkez Kabristanı’na defnedileceğini öğreniyorduk. Kendisi uzun yıllar önce Bitlis Hizan’dan naklolunarak Van’a gelip yerleşmişti. 

Mehmet Sever Hoca’nın bir çok önemli hususiyetleri arasında şahit olduğumuz bir özelliği hatırlamak lazım: Her Cuma günü vazifeli olduğu Hidayet Camii’nde, hutbe ve vaazlarında daima Risale-i Nurlar’ı okur, izah ederdi... 

Bu hususla alâkalı şöyle de bir hatıramız mevcuttur:  Rahmetli Erol Kuralkan o yıllarda Van’daki hizmetlerin organizasyonunu yürütürken, biz de dershane hizmetlerini deruhte ediyorduk. Bir gün rahmetli Musatfa Sungur Ağabey dersaneye uğradı ve ardından, birlikte Erol Ağabeyin ticarethanesine gittik.

Sungur Ağabey, “Van’da Nur Talebesi hoca var mı? Bunlar Risale-i Nurlar’ı okuyorlar mı?” diye sord. Erol Ağabey de heyecan içinde “Mehmet Hoca var, görevli olduğu camide devamlı Risale-i Nurlar’dan ders yapar. Cuma hutbeleri de dahil” demişti. Sungur Abi tekrar söz alarak şunları söylemişti: “Erol kardaş, Üstadın ismini zikrederek söylüyor mu? Hocaefendiye, Risale-i Nurlar’la birlikte üstadın ismini de zikretmesini hatırlatın” demişti.

Erol Ağabeyin söylemleri sonucu Mehmet Sever Hocamız Üstad’ın ismini de zikrederek, Risaleleri okumaya devam etti. Görev yaptığı, Hidayet Camii Van’da meşhur olmuştu.

Her Cuma günü Nur Talebeleri, Risale-i Nurlar okunuyor diye ekseriyetle bu camiye giderdi.

Ömrü iman ve Kur’ân’a hizmete vakfeden Mehmet Sever Hocamıza Allah’tan rahmet, geride kalan ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil diliyoruz. 

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