Risale-i Nur okuma programları

Nur risalelerini okumak, okudukça da anlama; iyi bir program sonucunda sağlanır.

Uzun yıllar önceydi. Yirmi kişilik bir grupla, Erek Dağı eteklerinde, “Çoravanis köyü” denilen şirin bir beldede bir okuma programını gerçekleştirmiştik.

O programın icrasında elde ettiğimiz bilgiler, aradan çok uzun yıllar geçmesine rağmen hayatımızda etkisini devam etmektedir.

Okuduğumuz veya okumamız gereken Nur eserleri şu faydaları sağlar:

1- Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.

2- Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir. Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet, tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor. (On Dördüncü Şuâ, s. 418)

3-“Hem vücub-u vücud [Allah’ın varlığı], hem vahdet, hem ubudiyet, hem haşmet-i Rububiyet, hem azamet-i kudret, hem vüs’at-i rahmet, hem umumiyet-i hâkimiyet, hem ihata-i ilim, hem şümul-i hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi harika bir i’caz içinde fevkalâde bir kat’iyet ve hulusiyet ve yakiniyet ile ispat eder.”

Nur’lardaki meseleleri yapılan müzakereli derslerle, ferdî okumalarla takviye etmek lazım. Okuma programlarının iyi değerlendirilmesi halinde Nur talebelerine ömür boyu daha istikametli olurlar.

Okuma programımız çok yönlü tanzim edilmişti. Şöyle ki;

- Öncelikle sabah namazı vaktinden evvel uyanıp namaz hazırlığı yapılıyordu. Sonra, cemaatle namaz kılma vaktine kadar Risale-i Nur’larla meşguliyetin, evradlara ve ezkarlara devam ediliyordu. Ve sonunda; cemaatle namazların kılınıp, ardından tam tesbihatı yapılıyordu.

- Çay molasından sonra şahsî okumalar öğle vaktine kadar devam ediyordu.

- Namazlardan sonra tesbihatlar tam olarak yapılıyordu.

- Öğle namazı akabinde şahsî okumalarla devam eden programımız daha sonra sosyal faaliyetler devam ediyordu.

Yirmi güne yakın devam eden Risale-i Nur okuma programımız verimli olmuştu.

Genç kardeşlerimize tavsiyemiz; imkânlar dahilinde, mutlak surette bir yaz okuma programına katılmalarıdır.