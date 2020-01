Bab-ı Âlî diyarı

Medreseler, tekkeler, zaviyeler; çayhaneler, kahvehaneler, kıraathaneler; sahaflar, sarraflar, hanlar ve hamamlardan mürekkep bir semt.

Yokuşları ile inişleri birbirine kaynaşmış… Minarelerinin şahadetleri göklere yükselirken, avlusunda ulema-i fikr-i kelâm için tahta sandalyelerin ‘taht’ olduğu ilim meclislerinin kurulduğu camiler, mescitler… Ve sakaların buz gibi şerbetleri kalaylı bakır maşrapalara boca etmesiyle başlayan sohbetler. Bu avlular âliminden edebiyatçısına, hocasından şeyhine… Her kesimden, her meşrepten kişilerin mukaddesatı, vatanın birlik ve bütünlüğünü muhafaza yönünde fikirlerini serdedip hürriyet meşalesini alevlendirdikleri mekânlardır.

Meşrûiyet-i meşrûa fikriyle mücehhez olan ulemanın fikirlerini topluma ulaştırma arzusunu gerçekleştirmek istemesi ile matbaaların ağırlıklı olarak bu semtte kurulması ve bölgedeki kıraathanelerin açık kürsüler olarak vazife görmesi Cağaloğlu’nun ehemmiyetini arttıran unsurlar olmuştur. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin de en önemli faaliyet sahası bu mekânlardır. Bediüzzaman bu meclislerdeki heyecanlı müzakerelerin gözdesiydi. Bu semt Said Nursî’nin nutuklarıyla taburları dizgine getirdiği, hamalları tesirli fetvaları ile sakinleştirdiği yerdir. Cağaloğlu, Bediüzzaman Said Nursî’nin dergilerde-gazetelerde hak, hukuk, adalet, hürriyet haykıran makalelerini yayınladığı yerdir.

31 Mart Divan-ı Harbi Örfi Mahkemesi sonucunda “Zalimler için yaşasın Cehennem!” haykırışıyla inlettiği yol-meydan buradadır. Yeni Asya’nın Zübeyir Gündüzalp Ağabeyle başlayan serüvenin temel harçlarının konulduğu, Mustafa Polatların bayrağı Mehmet Kutlular nezdindeki şahs-ı maneviyeye devrettiği yerdir Cağaloğlu.

Yeni Asya olarak kuruluşundan bugüne kadar hiç ayrılmadığımız Cağaloğlu Yokuşu bizim için bayrağı gelecek nesillere ulaştırmada çok ehemmiyetli mekândır. Günümüz ekonomik şartlarında matbaaların birer birer kapanıp, basın ve kitap satışlarının azaldığı bu menhus dönemde Yönetim Kurulumuzun -yukarıda zikrettiğimiz asırları ihtiva eden süreç ve ehemmiyetinden dolayı- “Mutlaka Cağaloğlu’nda olmalıyız” isabetli kararı ile yaklaşık On yıldır Yeni Asya Mağazası olarak faaliyetine devam etmektedir. “Sadakte ya Üstad” deyip Mağazamızın kitap satış alanının bir bölümü Medrese-i Nuriye’ye çevirdik. Açıldığı günden itibaren her Pazartesi 15.00–17.00 saatleri arasında Risale-i Nur eserleri muntazaman okunuyor, müdavimleri Risale-i Nur tedrisine sadâkat, teslimiyet ve samimiyetle devam ediyor. Medrese-i Nuriye’mizde kırmızı kitaplar okunup, tavşankanı çaylar yudumlanırken katılımcılara ‘gevrek simit ikramı’ ile mütevazı gelenek sürmektedir. Alî Bir Meclis İman hakikatleri okunduğu, fikirlerin beyan edildiği meclis… Lâhikalar, Müdafaalar üzerine yapılan müzakereler. Kur’ân tilâvetiyle bütün ehli iman ile birlikte umum Nur Talebelerine hasseten Yeni Asya Camiası’nın tesanüdünün devamı için yapılan duâlar. Ders sonu simalar nurlanmış, kalpler mutmain olmuş, birbirine muhabbetle bakan ışıl ışıl gözler. Mahallerin talebi olan kitapları tedarik edip, Üstadımızın neşir hayatındaki vazifesine katkıda bulunmanın Nur Talebelerine verdiği mutluluk.

Yeni Asya Mağazamızdan Vilayet Camii’ne geçip İkindi namazını cemaatla kılmak; namaz tesbihatının yüksek sesle yapılmasındaki huşu… İnanın görmeye değer. Haydi! Kardeşlerimiz siz de dâhil olun bu Meclise...